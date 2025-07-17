https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/trump-150-ulkeye-ek-ithalat-vergisi-getirmek-istiyor-1097945761.html
Trump, 150 ülkeye ek ithalat vergisi getirmek istiyor
Trump, 150 ülkeye ek ithalat vergisi getirmek istiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, “küçük ekonomilere sahip” 150 ülkeden gelen mallara yüzde 10-15 oranında ithalat vergisi getirmeyi planladığını belirtti. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T08:10+0300
2025-07-17T08:10+0300
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Real America"s Voicetelevizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 150 ülkeye ek ithalat vergisi getirmeyi planladığını bildirdi.Trump, “Geriye kalan (küçük) yaklaşık 150 ülke için tek bir rakam yayınlayacağız. Sadece tek bir rakam yayınlayacağız ve muhtemelen yüzde 10 veya 15 olacak, henüz karar vermedik, bu büyük bir iş” ifadesini kullandı.Trump’ın dış ticaret tarifeleriTrump, Beyaz Saray'a döndükten sonra, ticaret politikasında sıkılaştırmaya giderek Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata vergiler getirdi, Çin'e yönelik tarifeleri artırdı ve çelik, alüminyum ve otomobillere gümrük vergileri getirdi. Doruk noktası 2 Nisan'da gelirken Washington ithalata karşılıklı vergiler koydu. Temel oran yüzde 10 seviyesinde kalırken 57 ülke için artırılmış tarifeler uygulanmaya kondu. Ancak bir hafta sonra tüm bu süreçte mola verildi ve ABD birçok ticaret ortağıyla müzakerelere başladı.ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü'ne göre, bu tür ticaret politikaları ABD'deki endüstriyel faaliyetlerin azalmasına ve tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklara yol açıyor. Şirketler, artan maliyetleri kendi pahasına telafi etmek zorunda kaldıkları için, işletmeler kendilerini hayatta kalma mücadelesi verirken buldular. Ancak piyasalar, yatırımcıların sert tepkisinin ardından daha önce uygulanan önlemleri birkaç kez yumuşattığı için, Trump'ın sert söylemlerini giderek daha fazla görmezden geliyor.NBC, ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağa dayanarak, ABD Hazine ve Ticaret bakanlarının tahvil piyasasındaki panik nedeniyle başkana gümrük vergilerini askıya alması yönünde çağrıda bulunduğunu bildirdi. Yerel yetkililer ayrıca, Trump'ın kararının yeni bir küresel mali krize yol açacağından endişe duyduklarını ifade ettiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/abd-disisleri-sozcusu-bruce-trumpin-ukrayna-krizinin-cozumune-iliskin-sabri-sinirsiz-degil-1097943065.html
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abd, donald trump, i̇thalat, vergi, tarife
abd, donald trump, i̇thalat, vergi, tarife
Trump, 150 ülkeye ek ithalat vergisi getirmek istiyor
08:10 17.07.2025 (güncellendi: 08:35 17.07.2025)
ABD Başkanı Trump, “küçük ekonomilere sahip” 150 ülkeden gelen mallara yüzde 10-15 oranında ithalat vergisi getirmeyi planladığını belirtti.
Real America"s Voicetelevizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 150 ülkeye ek ithalat vergisi getirmeyi planladığını bildirdi.
Trump, “Geriye kalan (küçük) yaklaşık 150 ülke için tek bir rakam yayınlayacağız. Sadece tek bir rakam yayınlayacağız ve muhtemelen yüzde 10 veya 15 olacak, henüz karar vermedik, bu büyük bir iş” ifadesini kullandı.
Trump’ın dış ticaret tarifeleri
Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra, ticaret politikasında sıkılaştırmaya giderek Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata vergiler getirdi, Çin'e yönelik tarifeleri artırdı ve çelik, alüminyum ve otomobillere gümrük vergileri getirdi. Doruk noktası 2 Nisan'da gelirken Washington ithalata karşılıklı vergiler koydu. Temel oran yüzde 10 seviyesinde kalırken 57 ülke için artırılmış tarifeler uygulanmaya kondu. Ancak bir hafta sonra tüm bu süreçte mola verildi ve ABD birçok ticaret ortağıyla müzakerelere başladı.
ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü'ne göre, bu tür ticaret politikaları ABD'deki endüstriyel faaliyetlerin azalmasına ve tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklara yol açıyor. Şirketler, artan maliyetleri kendi pahasına telafi etmek zorunda kaldıkları için, işletmeler kendilerini hayatta kalma mücadelesi verirken buldular. Ancak piyasalar, yatırımcıların sert tepkisinin ardından daha önce uygulanan önlemleri birkaç kez yumuşattığı için, Trump'ın sert söylemlerini giderek daha fazla görmezden geliyor.
NBC, ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağa dayanarak, ABD Hazine ve Ticaret bakanlarının tahvil piyasasındaki panik nedeniyle başkana gümrük vergilerini askıya alması yönünde çağrıda bulunduğunu bildirdi. Yerel yetkililer ayrıca, Trump'ın kararının yeni bir küresel mali krize yol açacağından endişe duyduklarını ifade ettiler.