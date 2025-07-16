https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ukrayna-ispanyol-parali-askerlerin-cenazelerini-ailelerine-teslim-etmeyi-reddediyor-1097916074.html

Ukrayna, İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddediyor

Ukrayna, İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddediyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın, özel askeri harekat bölgesinde öldürülen İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddettiği belirtildi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T08:03+0300

2025-07-16T08:03+0300

2025-07-16T08:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

i̇spanya

ukrayna

rusya

özel askeri harekat

paralı asker

militan

cenaze

artemovsk

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095186298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fa5dd800ece4141f60f9d5eb50112e8.jpg

Sputnik, Ukrayna’da ölen İspanyol paralı askerlerden birinin eski eşi Eva Alvarez Rodero’nun yetkililere yazdığı dilekçeyi inceledi.Eva Alvarez Rodero, İspanyol yetkililere hitaben yazdığı dilekçede, Mart ayında Ukrayna ordusuna katılan ve 10 Haziran’da Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde öldürülen eski eşi Miguel Carmona'nın cenazesini alamadığını kaydetti. Kadın ayrıca Josie adlı köpeğinin de iade edilmesini talep etti.Kadının sözlerine göre, 1982 yılında Asturias özerk bölgesindeki Avilés şehrinde doğan Miguel Carmon bir İHA operatörüydü. İspanyol konsolosu, ölümünü yalnızca dokuz gün sonra bildirdiğine dikkat çeken Eva, oysa Ukrayna kaynaklarının bu bilgiyi çok önce yayınladığını belirterek şunu yazdı:Daha önce Kolombiyalı paralı askerlerin aileleri de cenazeleri geri alamadıklarını şikayet etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin Ukrayna'da öldürüldüğünü defalarca açıklamıştı. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-putinin-ukrayna-catismasini-cozume-kavusturmak-istedigine-inaniyor-1097915249.html

i̇spanya

ukrayna

rusya

artemovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, paralı asker, militan, cenaze, artemovsk, avrupa