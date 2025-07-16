https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ukrayna-ispanyol-parali-askerlerin-cenazelerini-ailelerine-teslim-etmeyi-reddediyor-1097916074.html
Ukrayna, İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddediyor
Ukrayna, İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın, özel askeri harekat bölgesinde öldürülen İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddettiği belirtildi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T08:03+0300
2025-07-16T08:03+0300
2025-07-16T08:09+0300
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Sputnik, Ukrayna’da ölen İspanyol paralı askerlerden birinin eski eşi Eva Alvarez Rodero’nun yetkililere yazdığı dilekçeyi inceledi.Eva Alvarez Rodero, İspanyol yetkililere hitaben yazdığı dilekçede, Mart ayında Ukrayna ordusuna katılan ve 10 Haziran’da Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde öldürülen eski eşi Miguel Carmona'nın cenazesini alamadığını kaydetti. Kadın ayrıca Josie adlı köpeğinin de iade edilmesini talep etti.Kadının sözlerine göre, 1982 yılında Asturias özerk bölgesindeki Avilés şehrinde doğan Miguel Carmon bir İHA operatörüydü. İspanyol konsolosu, ölümünü yalnızca dokuz gün sonra bildirdiğine dikkat çeken Eva, oysa Ukrayna kaynaklarının bu bilgiyi çok önce yayınladığını belirterek şunu yazdı:Daha önce Kolombiyalı paralı askerlerin aileleri de cenazeleri geri alamadıklarını şikayet etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin Ukrayna'da öldürüldüğünü defalarca açıklamıştı. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-putinin-ukrayna-catismasini-cozume-kavusturmak-istedigine-inaniyor-1097915249.html
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i̇spanya, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, paralı asker, militan, cenaze, artemovsk, avrupa
i̇spanya, ukrayna, rusya, özel askeri harekat, paralı asker, militan, cenaze, artemovsk, avrupa
Ukrayna, İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddediyor
08:03 16.07.2025 (güncellendi: 08:09 16.07.2025)
Ukrayna’nın, özel askeri harekat bölgesinde öldürülen İspanyol paralı askerlerin cenazelerini ailelerine teslim etmeyi reddettiği belirtildi.
Sputnik, Ukrayna’da ölen İspanyol paralı askerlerden birinin eski eşi Eva Alvarez Rodero’nun yetkililere yazdığı dilekçeyi inceledi.
Eva Alvarez Rodero, İspanyol yetkililere hitaben yazdığı dilekçede, Mart ayında Ukrayna ordusuna katılan ve 10 Haziran’da Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde öldürülen eski eşi Miguel Carmona'nın cenazesini alamadığını kaydetti. Kadın ayrıca Josie adlı köpeğinin de iade edilmesini talep etti.
Miguel'in cenazesi Bahmut (Artemovsk) yakınındaki Ivano-Daryevka köyünde olduğuna inanılıyor. Cenazeyi iade etmemek için, bu bölgenin Rusların kontrolünde olduğu, mayın döşendiği ve insansız hava araçlarıyla dolu olduğu söyleniyor. Ama artık kimseye güvenmiyoruz. Konsolosluğa göre, Ukrayna'da ölen ve yurtlarına iade edilmeyen tüm İspanyolların cenazelerinin yeri biliniyor.
Kadının sözlerine göre, 1982 yılında Asturias özerk bölgesindeki Avilés şehrinde doğan Miguel Carmon bir İHA operatörüydü. İspanyol konsolosu, ölümünü yalnızca dokuz gün sonra bildirdiğine dikkat çeken Eva, oysa Ukrayna kaynaklarının bu bilgiyi çok önce yayınladığını belirterek şunu yazdı:
Ukrayna ve İspanya'dan ehemmiyetle rica ediyoruz, Josie'yi (köpeği) derhal ve Miguel'in naaşını da en kısa sürede geri verin. Şansınıza Ukrayna'da ölen İspanyol askerlerinin ailelerinin çoğunun yaptığının aksine biz korkmuyoruz ve sessiz kalmayacağız. Yarın kocanız, kardeşiniz veya oğlunuzun başına da aynı şey gelebilir. Onlar için canını verdiğinde, orada kalacak ve aileniz hiçbir destek görmeyecek.
Daha önce Kolombiyalı paralı askerlerin aileleri de cenazeleri geri alamadıklarını şikayet etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin Ukrayna'da öldürüldüğünü defalarca açıklamıştı. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.