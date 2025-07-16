https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-putinin-ukrayna-catismasini-cozume-kavusturmak-istedigine-inaniyor-1097915249.html
Trump, Putin’in Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmak istediğine inanıyor
Trump, Putin’in Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmak istediğine inanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin’in Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmak istediğine inandığını belirtti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T07:32+0300
2025-07-16T07:32+0300
2025-07-16T07:37+0300
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vladimir putin
ukrayna
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ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'dan Washington'a dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Trump, “Sık sık barış istediğini söylüyor. Sanırım istiyor, umarım istiyor, yakında öğreneceğiz” ifadesini kullandı.ABD lideri aynı zamanda henüz Rusya’nın barış istediğini eylemleriyle doğrulanmadığı görüşünü de dile getirdi.Anlaşmaya 50 günden daha kısa bir sürede varılabileceğini kaydeden Trump, bu süre içinde anlaşmaya varılmazsa uygulamaya koyacağı yaptırımların “çok kötü” olacağını savundu.Trump’ın ültimatomuABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre verdi. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulundu.Ayrıca Avrupa Birliği ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetti. Yeni teslimatlar sadece füzeleri değil Patriot hava savunma sistemlerini de kapsayacak.Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamaların çok ciddi olduğunu ve Rusya'nın bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Peskov, Putin’in gerekli görmesi halinde Trump'ın sözleri hakkında yorum yapacağını belirtmişti.Daha önce Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-zelenskiyyi-moskovaya-saldirmamasi-konusunda-uyardi-1097911405.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, çözüm
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna, çözüm
Trump, Putin’in Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmak istediğine inanıyor
07:32 16.07.2025 (güncellendi: 07:37 16.07.2025)
ABD Başkanı Trump, Rus mevkidaşı Putin’in Ukrayna çatışmasını çözüme kavuşturmak istediğine inandığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'dan Washington'a dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Trump, “Sık sık barış istediğini söylüyor. Sanırım istiyor, umarım istiyor, yakında öğreneceğiz” ifadesini kullandı.
ABD lideri aynı zamanda henüz Rusya’nın barış istediğini eylemleriyle doğrulanmadığı görüşünü de dile getirdi.
Anlaşmaya 50 günden daha kısa bir sürede varılabileceğini kaydeden Trump, bu süre içinde anlaşmaya varılmazsa uygulamaya koyacağı yaptırımların “çok kötü” olacağını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya barış anlaşması imzalaması için 50 gün süre verdi. Trump, bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda, Rus mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı, petrol, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını satın alan ülkelere de ikincil vergiler uygulanacağı tehdidinde bulundu.
Ayrıca Avrupa Birliği ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetti. Yeni teslimatlar sadece füzeleri değil Patriot hava savunma sistemlerini de kapsayacak.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, bu açıklamaların çok ciddi olduğunu ve Rusya'nın bunları analiz etmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Peskov, Putin’in gerekli görmesi halinde Trump'ın sözleri hakkında yorum yapacağını belirtmişti.
Daha önce Peskov, İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinde üçüncü turun yapılacağı tarih konusunda Kiev'den tarih önerisi beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak Kiev'in acelesi olmadığı açık” demişti.