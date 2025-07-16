Türkiye ve BAE arasında 7 anlaşma imzalandı: Ticaret hedefi 40 milyar dolar oldu
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan ve Al Nahyan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın huzurunda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 7 anlaşma imzalandı. İki lider, ülkeler arası ticaret hedefinin 40 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Ankara’daki görüşmeleri kapsamında iki ülke arasında 7 önemli anlaşma imzalandı.
Liderler, ikili temasların ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısına başkanlık ederek, ekonomik ve diplomatik iş birliklerini daha ileri taşıyacak adımlar attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 2023 yılında Abu Dabi’de başlatılan stratejik ortaklığın her alanda somut sonuçlar verdiğini belirterek, “Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar ciddi mesafe kat ettik. Bugün gelinen noktada, BAE Orta Doğu’daki en büyük ticaret ortaklarımızdan biri haline geldi” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, üç yıl önce 10 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi için 20 milyar dolar hedefini bu yıl aşmayı temenni ettiklerini, orta vadede ise 40 milyar dolarlık hacme ulaşacaklarına inandığını belirtti. Ayrıca, liderlerin Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleleri de kapsamlı şekilde ele aldıkları aktarıldı.
İmzalanan 7 anlaşma:
1.Turizm ve otelcilik yatırımı işbirliği:
Taraflar arasında turizm ve otelcilik alanında yatırım işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve BAE Yatırım Bakanı Mohammed Hassan Al Suwaidi tarafından imzalandı.
2.İlaç sektöründe yatırım işbirliği:
İki ülke arasında ilaç sektöründe yatırım işbirliği yapılmasını öngören anlaşmaya aynı yetkililer imza attı.
3.Sanayi ve imalat yatırımı işbirliği:
Sanayi ve imalat sektörlerinde yatırım işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
4.Gıda ve tarım alanında yatırım işbirliği:
Gıda ve tarım alanlarında ortak yatırım projelerine yönelik mutabakat zaptı da taraflarca kabul edildi.
5.Ortak konsolosluk komitesi kurulması:
Türkiye ve BAE arasında ortak konsolosluk komitesi kurulmasına dair mutabakat muhtırası, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve BAE Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al Marr tarafından imzalandı.
6.Kutup bölgelerinde araştırma işbirliği:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber arasında kutup bölgelerinde araştırma alanında iş birliği anlaşması imzalandı.
7.Gizlilik dereceli bilgilerin korunması:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed Mubarak Al Mazrouei, gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin mutabakat muhtırasına imza attı.