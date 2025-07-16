https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiye-ve-bae-arasinda-7-anlasma-imzalandi-ticaret-hedefi-40-milyar-dolar-oldu-1097939908.html

Türkiye ve BAE arasında 7 anlaşma imzalandı: Ticaret hedefi 40 milyar dolar oldu

Türkiye ve BAE arasında 7 anlaşma imzalandı: Ticaret hedefi 40 milyar dolar oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın huzurunda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 7 anlaşma... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T19:40+0300

2025-07-16T19:40+0300

2025-07-16T19:40+0300

türki̇ye

birleşik arap emirlikleri (bae)

türkiye

recep tayyip erdoğan

muhammed bin zayed al nahyan

ticaret

e-ticaret

ticaret bakanlığı

dış ticaret açığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Ankara’daki görüşmeleri kapsamında iki ülke arasında 7 önemli anlaşma imzalandı.Liderler, ikili temasların ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısına başkanlık ederek, ekonomik ve diplomatik iş birliklerini daha ileri taşıyacak adımlar attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 2023 yılında Abu Dabi’de başlatılan stratejik ortaklığın her alanda somut sonuçlar verdiğini belirterek, “Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar ciddi mesafe kat ettik. Bugün gelinen noktada, BAE Orta Doğu’daki en büyük ticaret ortaklarımızdan biri haline geldi” ifadelerini kullandı.Erdoğan, üç yıl önce 10 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi için 20 milyar dolar hedefini bu yıl aşmayı temenni ettiklerini, orta vadede ise 40 milyar dolarlık hacme ulaşacaklarına inandığını belirtti. Ayrıca, liderlerin Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleleri de kapsamlı şekilde ele aldıkları aktarıldı.İmzalanan 7 anlaşma:

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türki̇ye

birleşik arap emirlikleri (bae)

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birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı