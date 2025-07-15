https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuz-2016da-bu-topraklardaki-en-agir-ihanetlerden-birine-ugradik-1097909754.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da devletine ihanet edenler, ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ağır ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da devletine ihanet edenler, ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ağır ödeyecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T19:16+0300
2025-07-15T19:16+0300
2025-07-15T19:30+0300
türki̇ye
türkiye
recep tayyip erdoğan
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz şehitler köprüsü
15 temmuz demokrasi otogarı
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
15 temmuz anmaları
15 temmuz derneği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı’ndaki 15 Temmuz anma programında konuştu.Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''15 Temmuz, demokrasi ve milli birlik gününde, hain kalkışmanın dokuzuncu yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye, bu bayrağa sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığımızdayız. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı, vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine'' dedi.'Onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor'15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/erdogan-dost-ve-kardeslerimize-guven-veren-hasim-ve-rakiplerimize-korku-salan-mesajlarimizin-yerini-1097853398.html
türki̇ye
15 temmuz demokrasi otogarı
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türkiye, recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz demokrasi otogarı, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz derneği, 15 temmuz müzesi, 15 temmuz millet bahçesi, 15 temmuz şehitlerini anma programı
türkiye, recep tayyip erdoğan, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, 15 temmuz demokrasi otogarı, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, 15 temmuz anmaları, 15 temmuz derneği, 15 temmuz müzesi, 15 temmuz millet bahçesi, 15 temmuz şehitlerini anma programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da devletine ihanet edenler, ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ağır ödeyecek
19:16 15.07.2025 (güncellendi: 19:30 15.07.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı’ndaki 15 Temmuz anma programında konuştu.
Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''15 Temmuz, demokrasi ve milli birlik gününde, hain kalkışmanın dokuzuncu yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye, bu bayrağa sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığımızdayız. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı, vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine'' dedi.
'Onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor'
15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Kahraman şehitlerimizin kabirleri pürnur olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimize inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Evet onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda, gönül huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim sizlerin de ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyorum. 15 Temmuz'da devletine ihanet edenler, ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ağır ödeyecek.