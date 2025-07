https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/cumhurbaskani-erdogan-15-temmuz-2016da-bu-topraklardaki-en-agir-ihanetlerden-birine-ugradik-1097909754.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da devletine ihanet edenler, ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ağır ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da devletine ihanet edenler, ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ağır ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında... 15.07.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı’ndaki 15 Temmuz anma programında konuştu.Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''15 Temmuz, demokrasi ve milli birlik gününde, hain kalkışmanın dokuzuncu yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye, bu bayrağa sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığımızdayız. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı, vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine'' dedi.'Onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor'15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

