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Simonyan: RT Lübnan büro şefi Steve Sweeney İngiltere’de gözaltına alındı
Simonyan: RT Lübnan büro şefi Steve Sweeney İngiltere’de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Simonyan, RT Lübnan büro şefi Steve Sweeney'nin İngiltere’de gözaltına alındığını duyurdu. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, RT Lübnan büro şefi İngiliz Steve Sweeney'nin kızını ziyaret etmek için gittiği İngiltere'de gözaltına alındığını ve bir süre sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti. Simonyan şu ifadeleri kullandı:
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margarita simonyan, rossiya segodnya, russia today (rt), steve sweeney, lübnan, i̇ngiltere, che guevara
margarita simonyan, rossiya segodnya, russia today (rt), steve sweeney, lübnan, i̇ngiltere, che guevara

Simonyan: RT Lübnan büro şefi Steve Sweeney İngiltere’de gözaltına alındı

20:38 16.07.2025
© SputnikSputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Sputnik
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Simonyan, RT Lübnan büro şefi Steve Sweeney'nin İngiltere’de gözaltına alındığını duyurdu.
Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, RT Lübnan büro şefi İngiliz Steve Sweeney'nin kızını ziyaret etmek için gittiği İngiltere'de gözaltına alındığını ve bir süre sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını belirtti. Simonyan şu ifadeleri kullandı:

Lübnan büro şefimiz İngiliz Steve Sweeney, ülkesi İngiltere'de gözaltına alındı. Kızıyla birlikte konsere gitmek için onun yanına gelmişti.

Ama kendini polis merkezinde buldu.Terörist faaliyetlerinden şüphelenildiği söylenerek tüm telefonları ve dizüstü bilgisayarı alındı, RT'deki çalışmaları hakkında uzun süre sorgulandı.

RT'de istemediği şeyleri söylemeye zorlanıp zorlanmadığını, Rus yetkililerin kendisine talimat verip vermediği ve vatanını sevip sevmediği soruldu.

Ayrıca Che Guevara dövmesinin fotoğrafını çekildi, komünist olup olmadığı ve Hizbullah ile bağlantısı olup olmadığı soruldu.

Tüm sorular sorulup cevaplandıktan sonra serbest bırakıldı. Muhtemelen Kremlin'in böyle bir ajanının serbest kalmasına üzülmüşlerdir.

Bu arada Steve RT için çalışmaya devam edecek.

Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
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