Simonyan: RT Lübnan büro şefi Steve Sweeney İngiltere’de gözaltına alındı

Lübnan büro şefimiz İngiliz Steve Sweeney, ülkesi İngiltere'de gözaltına alındı. Kızıyla birlikte konsere gitmek için onun yanına gelmişti.

Ama kendini polis merkezinde buldu.Terörist faaliyetlerinden şüphelenildiği söylenerek tüm telefonları ve dizüstü bilgisayarı alındı, RT'deki çalışmaları hakkında uzun süre sorgulandı.

RT'de istemediği şeyleri söylemeye zorlanıp zorlanmadığını, Rus yetkililerin kendisine talimat verip vermediği ve vatanını sevip sevmediği soruldu.

Ayrıca Che Guevara dövmesinin fotoğrafını çekildi, komünist olup olmadığı ve Hizbullah ile bağlantısı olup olmadığı soruldu.

Tüm sorular sorulup cevaplandıktan sonra serbest bırakıldı. Muhtemelen Kremlin'in böyle bir ajanının serbest kalmasına üzülmüşlerdir.

Bu arada Steve RT için çalışmaya devam edecek.