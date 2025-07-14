Simonyan: ABD'de dış politikayı başkanlar yönetmiyor
12:18 14.07.2025 (güncellendi: 12:33 14.07.2025)
© SputnikSputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
© Sputnik
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ABD Başkanı Trump’ın bugün Ukrayna’ya saldırı amaçlı olanları da içerebilecek yeni silah sevkiyatını duyurması beklenirken Simonyan'dan tepki geldi.
Başkan Donald Trump'ın bugün Ukrayna'ya Moskova'yı bombalayabilmesi için yeni silah sevkiyatını duyurmaya hazırlanmasını değerlendiren Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna'daki çatışmaların bazı hususları 4 yıldır aynı şekilde ortaya koyduğunun altını çizdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, şu ifadeleri kullandı:
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, şu ifadeleri kullandı:
"Çılgın Cassandra, dördüncü yıldır durmadan şunları tekrarlıyor:
A) Amerikan başkanları, ne kadar isterlerse istesinler, ABD'nin dış politikasını yönetmiyorlar.
B) Batı, kendisi için yakın ve tahammül edilemez bir tehdit hissedene kadar bahsi yükseltecektir. Onların deyimiyle 'Imminent threat' (yakın tehdit).
C) Bütün bunlar, verilen parametreler dahilinde başka hiçbir şeyle sonuçlanamayacağı için nükleer bir ültimatomla sonuçlanacaktır. Bu, bizim böyle istediğimiz anlamına gelmiyor. Bu, bize başka seçeneğin bırakılmadığı anlamına geliyor."
Bunların yanında, şu anda İran ile İsrail arasında yaşanan son çatışmanın ardından tüm dünyanın hassasiyet eşiğinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkat çeken Simonyan, "Dünya Tel Aviv'in bombalarla yandığını izlediğinde hiçbir şey olmadı. Moskova'da da olmaz sanıyorlar. Onlara öyle geliyor" mesajını gönderdi.