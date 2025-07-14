Simonyan: ABD'de dış politikayı başkanlar yönetmiyor

"Çılgın Cassandra, dördüncü yıldır durmadan şunları tekrarlıyor:

A) Amerikan başkanları, ne kadar isterlerse istesinler, ABD'nin dış politikasını yönetmiyorlar.

B) Batı, kendisi için yakın ve tahammül edilemez bir tehdit hissedene kadar bahsi yükseltecektir. Onların deyimiyle 'Imminent threat' (yakın tehdit).

C) Bütün bunlar, verilen parametreler dahilinde başka hiçbir şeyle sonuçlanamayacağı için nükleer bir ültimatomla sonuçlanacaktır. Bu, bizim böyle istediğimiz anlamına gelmiyor. Bu, bize başka seçeneğin bırakılmadığı anlamına geliyor."