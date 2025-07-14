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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/simonyan-abdde-dis-politikayi-baskanlar-yonetmiyor-1097869499.html
Simonyan: ABD'de dış politikayı başkanlar yönetmiyor
Simonyan: ABD'de dış politikayı başkanlar yönetmiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın bugün Ukrayna’ya saldırı amaçlı olanları da içerebilecek yeni silah sevkiyatını duyurması beklenirken Simonyan'dan tepki geldi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T12:18+0300
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Başkan Donald Trump'ın bugün Ukrayna'ya Moskova'yı bombalayabilmesi için yeni silah sevkiyatını duyurmaya hazırlanmasını değerlendiren Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna'daki çatışmaların bazı hususları 4 yıldır aynı şekilde ortaya koyduğunun altını çizdi.Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, şu ifadeleri kullandı:Bunların yanında, şu anda İran ile İsrail arasında yaşanan son çatışmanın ardından tüm dünyanın hassasiyet eşiğinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkat çeken Simonyan, "Dünya Tel Aviv'in bombalarla yandığını izlediğinde hiçbir şey olmadı. Moskova'da da olmaz sanıyorlar. Onlara öyle geliyor" mesajını gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ermenistanda-tutuklu-is-insani-karapetyan-yeni-siyasi-parti-duyurdu-1097862140.html
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abd, ukrayna, russia today (rt), rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, margarita simonyan
abd, ukrayna, russia today (rt), rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, margarita simonyan

Simonyan: ABD'de dış politikayı başkanlar yönetmiyor

12:18 14.07.2025 (güncellendi: 12:33 14.07.2025)
© SputnikSputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© Sputnik
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ABD Başkanı Trump’ın bugün Ukrayna’ya saldırı amaçlı olanları da içerebilecek yeni silah sevkiyatını duyurması beklenirken Simonyan'dan tepki geldi.
Başkan Donald Trump'ın bugün Ukrayna'ya Moskova'yı bombalayabilmesi için yeni silah sevkiyatını duyurmaya hazırlanmasını değerlendiren Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna'daki çatışmaların bazı hususları 4 yıldır aynı şekilde ortaya koyduğunun altını çizdi.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, şu ifadeleri kullandı:

"Çılgın Cassandra, dördüncü yıldır durmadan şunları tekrarlıyor:

A) Amerikan başkanları, ne kadar isterlerse istesinler, ABD'nin dış politikasını yönetmiyorlar.

B) Batı, kendisi için yakın ve tahammül edilemez bir tehdit hissedene kadar bahsi yükseltecektir. Onların deyimiyle 'Imminent threat' (yakın tehdit).

C) Bütün bunlar, verilen parametreler dahilinde başka hiçbir şeyle sonuçlanamayacağı için nükleer bir ültimatomla sonuçlanacaktır. Bu, bizim böyle istediğimiz anlamına gelmiyor. Bu, bize başka seçeneğin bırakılmadığı anlamına geliyor."

Bunların yanında, şu anda İran ile İsrail arasında yaşanan son çatışmanın ardından tüm dünyanın hassasiyet eşiğinin her zamankinden daha yüksek olduğuna dikkat çeken Simonyan, "Dünya Tel Aviv'in bombalarla yandığını izlediğinde hiçbir şey olmadı. Moskova'da da olmaz sanıyorlar. Onlara öyle geliyor" mesajını gönderdi.
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