https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/marstan-dunyaya-dusen-en-buyuk-goktasi-parcasi-satildi-1097941830.html

Mars’tan Dünya'ya düşen en büyük göktaşı parçası satıldı

Mars’tan Dünya'ya düşen en büyük göktaşı parçası satıldı

Sputnik Türkiye

Dünyada bugüne kadar bulunan Mars kaynaklı en büyük göktaşı, New York’ta düzenlenen nadir jeolojik ve arkeolojik eserlerin açık artırmasında 5.3 milyon dolara... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T23:12+0300

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Mars’tan düşen en büyük göktaşı parçası, New York Müzayedesi'nde 5.3 milyon dolara satıldı.25 kilogram ağırlığındaki NWA 16788 olarak adlandırılan göktaşı, Kasım 2023’te, Nijer'deki Sahra Çölü'nde bir göktaşı avcısı tarafından bulundu. Sotheby’s'e göre, bu parça, Mars yüzeyinden devasa bir asteroid çarpmasıyla koparak 225 milyon kilometre yol kat edip Dünya’ya ulaştı.Kırmızı, kahverengi ve gri tonlarına sahip göktaşı, Dünya'da bulunan Mars kaynaklı parçalar arasında yüzde 70 daha büyük ve Mars'tan gelen materyalin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturduğu ifade edildi.Sotheby’s Bilim ve Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, müzayede öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu, Mars’tan gelen en büyük parça; daha önceki en büyük parçanın iki katından daha büyük” dedi.Uzman bir laboratuvar, bu kırmızı gezegen parçasının küçük bir kısmını inceleyerek Mars kökenli olduğunu doğruladı. Yapılan analizde, 1976’da Mars’a inen Viking uzay aracının tespit ettiği kimyasal bileşimle uyumlu olduğu belirlendi.Aynı açık artırmada satışa sunulan Ceratosaurus nasicornis türüne ait genç bir dinozor iskeleti ise 30.5 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 220 milyon TL) satıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/marstan-kopup-dunyaya-dusen-en-buyuk-meteor-parcasi-acik-artirmaya-cikiyor-1097861413.html

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