https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/marstan-kopup-dunyaya-dusen-en-buyuk-meteor-parcasi-acik-artirmaya-cikiyor-1097861413.html
Mars'tan kopup Dünya'ya düşen 'en büyük meteor parçası' açık artırmaya çıkıyor
Mars'tan kopup Dünya'ya düşen 'en büyük meteor parçası' açık artırmaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Mars'tan Dünya'ya düşen en büyük meteorit parçası New York'ta açık artırmaya çıkıyor. Yaklaşık 24.5 kilogramlık taşın milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor.
2025-07-14T10:01+0300
2025-07-14T10:01+0300
2025-07-14T10:22+0300
yaşam
mars
meteor
açık artırma
sotheby's müzayede evi
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ABD’nin New York kentindeki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi, Dünya'da bulunan en büyük Mars meteoru parçasını satışa çıkarıyor. Önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak olan meteorit, bilim insanları tarafından yapılan analizlere göre, yaklaşık 24.5 kilogram ağırlığında.Mars'tan koparak Dünya'ya ulaşan en büyük meteor parçası olma özelliğini taşıyan bu taşın, açık artırmada 'milyonlarca dolara alıcı bulması' bekleniyor. Müzayede evi meteoritin 2 ila 4 milyon dolara alıcı bulmasını umuyor.Müzayede evi meteoritin, Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat ettükten sonra Sahra'ya düştüğüne inanıyor. Sotheby's, bir meteor avcısının bu göktaşını Kasım 2023'te Nijer'de bulduğunu söyledi.Müzayede evi açık artırmada ayrıca, 2 metre boyunda 3 metre uzunluğunda bir 'Ceratosaurus' dinozor iskeletini de çıkaracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/unlu-oyuncu-jane-birkinin-cantasi-10-milyon-dolara-satildi-dunyanin-en-degerli-cantasi-oldu-1097795468.html
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mars taşı, mars meteoru, açık artırma, en büyük mars meteoru, new york, mars meteorit satışı, uzay haberleri.
mars taşı, mars meteoru, açık artırma, en büyük mars meteoru, new york, mars meteorit satışı, uzay haberleri.
Mars'tan kopup Dünya'ya düşen 'en büyük meteor parçası' açık artırmaya çıkıyor
10:01 14.07.2025 (güncellendi: 10:22 14.07.2025)
Dünya üzerinde bilinen en büyük Mars meteoru parçası, New York'ta bir müzayede evi tarafından düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Yaklaşık 24.5 ağırlığında olan bu meteor parçasının 4 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
ABD’nin New York kentindeki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi, Dünya'da bulunan en büyük Mars meteoru parçasını satışa çıkarıyor. Önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak olan meteorit, bilim insanları tarafından yapılan analizlere göre, yaklaşık 24.5 kilogram ağırlığında.
Mars'tan koparak Dünya'ya ulaşan en büyük meteor parçası olma özelliğini taşıyan bu taşın, açık artırmada 'milyonlarca dolara alıcı bulması' bekleniyor. Müzayede evi meteoritin 2 ila 4 milyon dolara alıcı bulmasını umuyor.
Müzayede evi meteoritin, Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat ettükten sonra Sahra'ya düştüğüne inanıyor. Sotheby's, bir meteor avcısının bu göktaşını Kasım 2023'te Nijer'de bulduğunu söyledi.
Müzayede evi açık artırmada ayrıca, 2 metre boyunda 3 metre uzunluğunda bir 'Ceratosaurus' dinozor iskeletini de çıkaracak.