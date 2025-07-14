https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/marstan-kopup-dunyaya-dusen-en-buyuk-meteor-parcasi-acik-artirmaya-cikiyor-1097861413.html

Mars'tan kopup Dünya'ya düşen 'en büyük meteor parçası' açık artırmaya çıkıyor

Mars'tan kopup Dünya'ya düşen 'en büyük meteor parçası' açık artırmaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

Mars'tan Dünya'ya düşen en büyük meteorit parçası New York'ta açık artırmaya çıkıyor. Yaklaşık 24.5 kilogramlık taşın milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor.

2025-07-14T10:01+0300

2025-07-14T10:01+0300

2025-07-14T10:22+0300

yaşam

mars

meteor

açık artırma

sotheby's müzayede evi

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ABD’nin New York kentindeki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi, Dünya'da bulunan en büyük Mars meteoru parçasını satışa çıkarıyor. Önümüzdeki günlerde açık artırmaya çıkarılacak olan meteorit, bilim insanları tarafından yapılan analizlere göre, yaklaşık 24.5 kilogram ağırlığında.Mars'tan koparak Dünya'ya ulaşan en büyük meteor parçası olma özelliğini taşıyan bu taşın, açık artırmada 'milyonlarca dolara alıcı bulması' bekleniyor. Müzayede evi meteoritin 2 ila 4 milyon dolara alıcı bulmasını umuyor.Müzayede evi meteoritin, Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat ettükten sonra Sahra'ya düştüğüne inanıyor. Sotheby's, bir meteor avcısının bu göktaşını Kasım 2023'te Nijer'de bulduğunu söyledi.Müzayede evi açık artırmada ayrıca, 2 metre boyunda 3 metre uzunluğunda bir 'Ceratosaurus' dinozor iskeletini de çıkaracak.

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