https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/lgs-sampiyonu-cikaran-iller-aciklandi-en-cok-birinci-cikaran-sehir-belli-oldu-1097938521.html

LGS şampiyonu çıkaran iller açıklandı: En çok birinci çıkaran şehir belli oldu

LGS şampiyonu çıkaran iller açıklandı: En çok birinci çıkaran şehir belli oldu

Sputnik Türkiye

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T17:40+0300

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LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı. Açıklanan verilere göre, sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’si sınava katıldı. Katılım oranı ise yüzde 95.27 olarak gerçekleşti. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 719 öğrenci, Türkiye genelinde büyük başarıya imza attı.Tam puan alarak 'birinci' kabul edilen 719 öğrenci, 66 farklı ilden çıktı. En fazla birinci çıkaran il 163 öğrenciyle İstanbul oldu. Onu 56 öğrenciyle Ankara ve 49 öğrenciyle İzmir izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir toplamda 268 birinci çıkararak genel listenin başında yer aldı. Büyükşehirlerin dışında Antalya’dan 36, Konya’dan 29, Adana’dan 26, Gaziantep’ten 23 ve Bursa’dan 20 öğrenci birinci olarak öne çıktı.Diğer bazı illerin başarı dağılımı şu şekilde oldu:2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye'yle Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için özel düzenlemeler yapıldı. Bu bölgelerdeki öğrenciler için 6 bin 770 ek kontenjan ayrıldı.

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