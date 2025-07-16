https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/lgs-sampiyonu-cikaran-iller-aciklandi-en-cok-birinci-cikaran-sehir-belli-oldu-1097938521.html
LGS şampiyonu çıkaran iller açıklandı: En çok birinci çıkaran şehir belli oldu
LGS şampiyonu çıkaran iller açıklandı: En çok birinci çıkaran şehir belli oldu
Sputnik Türkiye
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T17:40+0300
2025-07-16T17:40+0300
2025-07-16T17:46+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
sınav
sınav soruları
sınav yerleri
sınav sistemi
yeni sınav sistemi
ortak sınav takvimi
ortak sınav
şampiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg
LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı. Açıklanan verilere göre, sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’si sınava katıldı. Katılım oranı ise yüzde 95.27 olarak gerçekleşti. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 719 öğrenci, Türkiye genelinde büyük başarıya imza attı.Tam puan alarak 'birinci' kabul edilen 719 öğrenci, 66 farklı ilden çıktı. En fazla birinci çıkaran il 163 öğrenciyle İstanbul oldu. Onu 56 öğrenciyle Ankara ve 49 öğrenciyle İzmir izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir toplamda 268 birinci çıkararak genel listenin başında yer aldı. Büyükşehirlerin dışında Antalya’dan 36, Konya’dan 29, Adana’dan 26, Gaziantep’ten 23 ve Bursa’dan 20 öğrenci birinci olarak öne çıktı.Diğer bazı illerin başarı dağılımı şu şekilde oldu:2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye'yle Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için özel düzenlemeler yapıldı. Bu bölgelerdeki öğrenciler için 6 bin 770 ek kontenjan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-sonuclarina-iliskin-aciklama-geri-zekaliya-anlatir-gibi-tane-tane-1097899722.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8fad8c657e4006fe92bfcaa0009900f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
liseye geçiş sistemi (lgs), sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav , şampiyon, şampiyonluk
liseye geçiş sistemi (lgs), sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav , şampiyon, şampiyonluk
LGS şampiyonu çıkaran iller açıklandı: En çok birinci çıkaran şehir belli oldu
17:40 16.07.2025 (güncellendi: 17:46 16.07.2025)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Bu öğrenciler, Türkiye genelinde 66 farklı ilden çıktı; İstanbul 163 birinciyle ilk sırada yer alırken, Ankara 56, İzmir ise 49 birinci çıkardı.
LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı. Açıklanan verilere göre, sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’si sınava katıldı. Katılım oranı ise yüzde 95.27 olarak gerçekleşti. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 719 öğrenci, Türkiye genelinde büyük başarıya imza attı.
Tam puan alarak 'birinci' kabul edilen 719 öğrenci, 66 farklı ilden çıktı. En fazla birinci çıkaran il 163 öğrenciyle İstanbul oldu. Onu 56 öğrenciyle Ankara ve 49 öğrenciyle İzmir izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir toplamda 268 birinci çıkararak genel listenin başında yer aldı. Büyükşehirlerin dışında Antalya’dan 36, Konya’dan 29, Adana’dan 26, Gaziantep’ten 23 ve Bursa’dan 20 öğrenci birinci olarak öne çıktı.
Diğer bazı illerin başarı dağılımı şu şekilde oldu:
Kocaeli 19, Kayseri 18, Mersin 17, Samsun 15, Balıkesir 14, Trabzon 11, Diyarbakır, Eskişehir ve Kahramanmaraş’tan 10’ar öğrenci.
Afyonkarahisar 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ve Denizli 8’er birinci çıkardı.
En az birinci çıkaran iller arasında Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ve Rize yer aldı. Bu illerden sadece birer öğrenci tam puan aldı.
Ayrıca, 719 birinciden 63'ünün imam hatip ortaokullarında öğrenim gördüğü açıklandı.
2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye'yle Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için özel düzenlemeler yapıldı. Bu bölgelerdeki öğrenciler için 6 bin 770 ek kontenjan ayrıldı.