https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-sonuclarina-iliskin-aciklama-geri-zekaliya-anlatir-gibi-tane-tane-1097899722.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS sonuçlarına ilişkin açıklama: 'Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS sonuçlarına ilişkin açıklama: 'Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS'ye ilişkin 'pis kokular geliyor' yorumuna sert bir tepki gösterdi ve "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T13:08+0300

2025-07-15T13:08+0300

2025-07-15T13:21+0300

türki̇ye

lgs

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Muharrem İnce'nin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilerine ilişkin, "Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde, pis koku oradan geliyordur." dedi.LGS'de 719 birinci nasıl çıktı?Bakan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin sorusu üzerine Tekin, şöyle konuştu:Yusuf Tekin'den Muharrem İnce'ye yanıtCHP'ye katılan Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları da eleştiren Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:'CHP manipülasyon yapıyor, sabi sübyan üzerinden yapmayın'Tekin, CHP'den sınava yönelik gelen diğer eleştirilere ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:Milli Eğitim Bakanlığı 719 tam puan hakkında ne dedi?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, LGS dahil bütün sınavların her aşamasının büyük bir titizlik ve özenle yürütüldüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imalarının gündeme getirildiği belirtildi.Açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın, 15 Haziran'da yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirildiği, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanan sınav sorularının 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlandığı bildirildi.Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencinin tam puan aldığı LGS kapsamındaki merkezi sınavın, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, sınavın ardından kamuoyunun ayrıntılı açıklamalarla bilgilendirildiği ve gelen bütün itirazların titizlikle incelendiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/719-ogrenci-tam-puan-aldi-lgs-tercihleri-ne-zaman-baslayacak-1097812848.html

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