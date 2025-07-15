Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS sonuçlarına ilişkin açıklama: 'Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz'
13:08 15.07.2025 (güncellendi: 13:21 15.07.2025)
© FotoğrafBakan Tekin: Ülkü Ocakları protokolleri okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalı
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Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS'ye ilişkin 'pis kokular geliyor' yorumuna sert bir tepki gösterdi ve "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Muharrem İnce'nin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilerine ilişkin, "Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde, pis koku oradan geliyordur." dedi.
LGS'de 719 birinci nasıl çıktı?
Bakan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin sorusu üzerine Tekin, şöyle konuştu:
"Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık. Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar."
Yusuf Tekin'den Muharrem İnce'ye yanıt
CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları da eleştiren Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor'. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisinin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şimdi o kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela diyor ki 'Ben etrafımda bir iki kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı'. Peki, ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'çocuklar, bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik. Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa, bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman."
'CHP manipülasyon yapıyor, sabi sübyan üzerinden yapmayın'
Tekin, CHP'den sınava yönelik gelen diğer eleştirilere ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:
"Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cenahından gelen açıklamalar, içinde bulundukları pis ve tartışmalı ortamdan, baklava kutularının şaibesinden kurtulmak için manipülasyonu, tartışmayı başka bir yere kaydıracaklardı. Saygı duyuyorum, bunu da yapabilirsiniz ama bunu sabi sübyan dediğimiz çocuklar üzerinden yapmayın. Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı eğer, biz gereğini zaten yapardık. Bakın çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet. Bu emanete sahip çıkmak için 1 milyon 200 bin kişilik bir orduyla gece gündüz çalışıyoruz."
Milli Eğitim Bakanlığı 719 tam puan hakkında ne dedi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, LGS dahil bütün sınavların her aşamasının büyük bir titizlik ve özenle yürütüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imalarının gündeme getirildiği belirtildi.
Açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın, 15 Haziran'da yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirildiği, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanan sınav sorularının 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlandığı bildirildi.
Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencinin tam puan aldığı LGS kapsamındaki merkezi sınavın, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, sınavın ardından kamuoyunun ayrıntılı açıklamalarla bilgilendirildiği ve gelen bütün itirazların titizlikle incelendiği ifade edildi.