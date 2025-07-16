https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-disisleri-bakani-rubio-suriyedeki-dusmanliklari-sonlandiracak-somut-adimlar-uzerinde-anlastik-1097941004.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki düşmanlıkları sonlandıracak somut adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki düşmanlıkları sonlandıracak somut adımlar üzerinde anlaştık
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Suriye'deki düşmanlıkları sona erdirecek somut adımlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını, durumun bu gece çözülmesinin... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T22:00+0300
2025-07-16T22:00+0300
2025-07-16T22:00+0300
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abd, suriye, son dakika
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki düşmanlıkları sonlandıracak somut adımlar üzerinde anlaştık
Ayrıntılar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Suriye'deki düşmanlıkları sona erdirecek somut adımlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını, durumun bu gece çözülmesinin beklendiğini duyurdu.