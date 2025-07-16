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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki düşmanlıkları sonlandıracak somut adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki düşmanlıkları sonlandıracak somut adımlar üzerinde anlaştık
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Suriye'deki düşmanlıkları sona erdirecek somut adımlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını, durumun bu gece çözülmesinin... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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abd, suriye, son dakika
abd, suriye, son dakika

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki düşmanlıkları sonlandıracak somut adımlar üzerinde anlaştık

22:00 16.07.2025
© AP Photo / Evelyn HocksteinMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Suriye'deki düşmanlıkları sona erdirecek somut adımlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını, durumun bu gece çözülmesinin beklendiğini duyurdu.
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