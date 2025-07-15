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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/suriyede-ateskes-ilan-edildi-suriye-askeri-suveydadan-cekilmeye-basladi-1097909172.html
Suriye'de ateşkes ilan edildi: Suriye askeri Süveyda'dan çekilmeye başladı
Suriye'de ateşkes ilan edildi: Suriye askeri Süveyda'dan çekilmeye başladı
Sputnik Türkiye
Suriye hükümeti, ülkenin güneyindeki Süveyda (Suwayda) vilayetinde Dürziler ve Bedevi aşiretleri arasında çıkan çatışmalardan iki gün sonra bölgede ateşkes... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T18:25+0300
2025-07-15T18:25+0300
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Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda şehrinde 'tam ateşkes' ilan edildiğini duyurdu.Bakan Kasra, “Suveyda şehrinde faaliyet gösteren tüm birimlere sesleniyoruz: Şehrin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonrasında tam bir ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.Ebu Kasra, askeri polis birliklerinin bölgeye konuşlandırılacağını ve ateşkesi ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını belirtti."Yalnızca doğrudan saldırılara ve yasa dışı gruplardan gelen ateşe karşılık vereceğiz" diyen Ebu Kasra, askeri polisin temizlik operasyonlarının ardından mahalleleri iç güvenlik güçlerine devredeceğini kaydetti.Suriye’nin resmi haber ajansı SANA ise, Suriye ordusunun Süveyda’dan ağır silahlarını çekmeye başladığını ve kontrolü iç güvenlik güçlerine devretmeye hazırlandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/israil-suriyeye-mudahalede-bulundu-disisleri-bakanligi-saldiriyi-kinadi-1097908663.html
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süveyda, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı
süveyda, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı

Suriye'de ateşkes ilan edildi: Suriye askeri Süveyda'dan çekilmeye başladı

18:25 15.07.2025
© AP PhotoSuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AP Photo
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Suriye hükümeti, ülkenin güneyindeki Süveyda (Suwayda) vilayetinde Dürziler ve Bedevi aşiretleri arasında çıkan çatışmalardan iki gün sonra bölgede ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda şehrinde 'tam ateşkes' ilan edildiğini duyurdu.
Bakan Kasra, “Suveyda şehrinde faaliyet gösteren tüm birimlere sesleniyoruz: Şehrin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonrasında tam bir ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ebu Kasra, askeri polis birliklerinin bölgeye konuşlandırılacağını ve ateşkesi ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını belirtti.
"Yalnızca doğrudan saldırılara ve yasa dışı gruplardan gelen ateşe karşılık vereceğiz" diyen Ebu Kasra, askeri polisin temizlik operasyonlarının ardından mahalleleri iç güvenlik güçlerine devredeceğini kaydetti.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA ise, Suriye ordusunun Süveyda’dan ağır silahlarını çekmeye başladığını ve kontrolü iç güvenlik güçlerine devretmeye hazırlandığını bildirdi.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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