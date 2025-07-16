https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-3-kisinin-oldugu-yanginin-sebebi-elektrikli-arac-icin-uzatilan-elektrik-tesisati-mi-1097920668.html
Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangının sebebi elektrikli araç için uzatılan elektrik tesisatı mı?
Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangının sebebi elektrikli araç için uzatılan elektrik tesisatı mı?
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri üç aylık bir bebek olmak üzere üç kişinin hayatını kaybetmişti. İncelemelerde elektrik... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T11:34+0300
2025-07-16T11:34+0300
2025-07-16T11:36+0300
türki̇ye
ankara
yangın
elektrikli araç
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Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangına ilişkin yeni iddialar var. Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in haberine göre binanın yapı kullanım ruhsatının olmadığı, elektrik tesisatının uygun olmayan şekilde bağlantıyla elektrikli otomobil şarj etmek üzere standartlara uygun olmayan şekilde uzatıldığı tespit edildi.Ankara'daki yangın nasıl çıktı?Aydemir yangına ilişkin elektrikli araç şarjlarına dikkat çekti:Yangın soruşturması ne aşamada?Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/site-ve-apartman-sakinleri-elektrikli-aracini-nasil-sarj-edecek-sarj-istasyonu-nasil-kurulur-yuzde-1095685468.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankaradaki-yangin-faciasinda-muteahhitler-tutuklandi-3-supheli-hl-araniyor-1097917481.html
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ankara'daki yangın neden çıktı?, ankara yaşamkent yangın, yaşamkent yangın, ankara yangın
Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangının sebebi elektrikli araç için uzatılan elektrik tesisatı mı?
11:34 16.07.2025 (güncellendi: 11:36 16.07.2025)
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri üç aylık bir bebek olmak üzere üç kişinin hayatını kaybetmişti. İncelemelerde elektrik tesisatının uygun olmayan şekilde bağlantıyla elektrikli otomobil şarj etmek üzere standartlara uygun olmayan şekilde uzatıldığı tespit edildi.
Ankara'da
3 kişinin öldüğü yangına ilişkin
yeni iddialar var. Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in haberine
göre binanın yapı kullanım ruhsatının olmadığı
, elektrik tesisatının uygun olmayan şekilde bağlantıyla elektrikli otomobil şarj etmek üzere standartlara uygun olmayan şekilde
uzatıldığı tespit edildi.
Ankara'daki yangın nasıl çıktı?
Aydemir yangına ilişkin elektrikli araç şarjlarına dikkat çekti:
"Elektrik otomobil şarjı için uygun elektrik tesisatı olmayan binada; yukarıda bulunan elektrik panosundan aşağı uygun amper değerinde olmayan şekilde elektrik tesisatı çekilmiş. Bu elektrik tesisatı ile elektrikli otomobil şarj edilmiş. Yangının çıktığı gün yukarıdaki elektrik panosundan aşağı çekilen kablolar yüksek akım nedeniyle ısınmış ve yanmaya başlamış. Kabloların yanması üzerine binanın içine, asansör boşluğuna ve dairelere duman dolmaya başlamış. Bu sırada, binadan duman yükseldiğini gören güvenlik görevlisi, yangına müdahale etmek ve bina yöneticisine haber vermek üzere asansörle yukarı çıkmış. Güvenlik Görevlisi Muharrem Çetinkaya, asansörle yukarı çıkarken kabloların yanması üzerine asansörde mahsur kalmış. Bu arada cep telefonu ile arkadaşlarına yardım mesajları iletmeye çalışmış ancak dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş."
Yangın soruşturması ne aşamada?
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.