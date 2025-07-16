https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-3-kisinin-oldugu-yanginin-sebebi-elektrikli-arac-icin-uzatilan-elektrik-tesisati-mi-1097920668.html

Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangının sebebi elektrikli araç için uzatılan elektrik tesisatı mı?

Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangının sebebi elektrikli araç için uzatılan elektrik tesisatı mı?

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri üç aylık bir bebek olmak üzere üç kişinin hayatını kaybetmişti. İncelemelerde elektrik... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T11:34+0300

2025-07-16T11:34+0300

2025-07-16T11:36+0300

türki̇ye

ankara

yangın

elektrikli araç

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Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangına ilişkin yeni iddialar var. Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in haberine göre binanın yapı kullanım ruhsatının olmadığı, elektrik tesisatının uygun olmayan şekilde bağlantıyla elektrikli otomobil şarj etmek üzere standartlara uygun olmayan şekilde uzatıldığı tespit edildi.Ankara'daki yangın nasıl çıktı?Aydemir yangına ilişkin elektrikli araç şarjlarına dikkat çekti:Yangın soruşturması ne aşamada?Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada, gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/site-ve-apartman-sakinleri-elektrikli-aracini-nasil-sarj-edecek-sarj-istasyonu-nasil-kurulur-yuzde-1095685468.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankaradaki-yangin-faciasinda-muteahhitler-tutuklandi-3-supheli-hl-araniyor-1097917481.html

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