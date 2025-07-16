https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankaradaki-yangin-faciasinda-muteahhitler-tutuklandi-3-supheli-hl-araniyor-1097917481.html

Ankara'daki yangın faciasında müteahhitler tutuklandı: 3 şüpheli hâlâ aranıyor

Ankara'daki yangın faciasında müteahhitler tutuklandı: 3 şüpheli hâlâ aranıyor

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesinde biri bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği 26 katlı apartmandaki yangın faciasına ilişkin soruşturmada kritik gelişme yaşandı... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T09:16+0300

2025-07-16T09:16+0300

2025-07-16T09:16+0300

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde 12 Temmuz’da biri bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği 26 katlı apartmandaki yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında müteahhitler, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif temsilcisinin de yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınanlardan 3'ü cezaevine gönderildiGözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3 şüpheli hâlâ aranıyorGözaltı kararı verilen 9 kişiden 3’ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bu isimlerin de kısa sürede adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Yangının nedeni standart dışı elektrik tesisatıSoruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, yangının şaft kısmındaki standart dışı elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi. Ayrıca yangın şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplandığı, bu nedenle alevlerin binaya kısa sürede yayıldığı tespit edildi.Yangın söndürme sistemi çalışmadıYangının büyümesinde binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmamasının da etkili olduğu açıklandı. Alevlerin özellikle koridorlarda ilerlemeye devam etmesi, müdahaleyi geciktirdi. Bu durum, faciayı daha da derinleştirdi.Yangına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D., Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti. Gözaltındaki süreç sonrası K.D. de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ayvaciktaki-yangina-mudahale-devam-ediyor-sabahin-ilk-isiklari-koydeki-hasari-ortaya-cikardi-1097916917.html

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