https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1097940242.html

AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşamadı

Sputnik Türkiye

AB daimi temsilcilerinin Slovakya’nın tutumu nedeniyle Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi üzerinde anlaşamadığı bildirildi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T20:50+0300

2025-07-16T20:50+0300

2025-07-16T20:48+0300

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veto

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Reuters'in ismini açıklamadığı AB diplomatlarına dayandırarak verdiği habere göre, AB daimi temsilcileri Slovakya’nın karşı çıkmaya devam etmesi nedeniyle Rusya karşıtı yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varamadı.AB daimi temsilcilerinin toplantısı hakkında bilgi sahibi olan diplomatların “Slovakya, AB daimi temsilcilerinin çarşamba günü yapılan toplantısında yaptırımların onaylanmasını veto etti" şeklindeki ifadelerine yer verildi.Diplomatların ayrıca Malta'nın da yeni AB yaptırım paketine itiraz ettiğini aktardıkları kaydedildi.Daha önce Başbakan Robert Fico, Slovakya'nın Avrupa Komisyonu'na Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin oylanmasının ertelenmesini ve 2034 yılına kadar Rus gazı alımına muafiyet tanınmasını önerdiğini söylemişti.Haziran ayı başında Slovakya Başbakanı, Avrupa Komisyonu'nun enerji sorununa reel bir çözüm getirmemesi halinde, ülkenin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini desteklemeyeceğini belirterek, Rusya'dan AB'ye enerji tedarikinin devam etmesi gerektiğini, bu tedarikin kesilmesinin enerji hammaddelerinin maliyeti ve Avrupa'nın rekabet gücü üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/slovakya-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarini-bir-kez-daha-engelledi-1097617572.html

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ab, slovakya, rusya, avrupa, malta, avrupa komisyonu, yaptırım, veto