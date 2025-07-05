https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/slovakya-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarini-bir-kez-daha-engelledi-1097617572.html

Slovakya AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha engelledi

Slovakya AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha engelledi

Sputnik Türkiye

Slovakya’nın Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını engellediği bildirildi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T00:32+0300

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rusya

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avrupa

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Slovak haber ajansı TASR'ın haberine göre Slovakya, Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha bloke etti, bununla birlikte enerji kaynakları konusunda Avrupa Komisyonu ile istişarelere devam edecek.Slovakya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberde, “Slovakya cuma günü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri düzeyinde Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin kabul edilmesini bir kez daha engelledi" denildi.Dışişleri Bakanlığı’nın “Slovakya, Avrupa Komisyonu ile yapıcı iletişimi sürdürmeye hazır" olduğu açıklamasında bulunarak, “Görüşmelerin şu ana kadar ülkenin RePowerEU girişimine yönelik mevcut itirazlarını ortadan kaldırmadığını” vurguladığı kaydedildi.2022 ilkbaharında yayınlanan REPowerEU planında AB ülkeleri, Rus boru hattı gazını 2027-2028'e kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırma hedefi koymuştu. Ancak o zamandan bu yana Rus gaz ithalatının yapısı küçük değişikliklere uğradı; LNG'nin payı yaklaşık üçte bir oranından yüzde 40'a yükseldi ve boru hattından iletilen gazın payı yaklaşık yüzde 70'ten yüzde 60'a düştü.

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slovakya, avrupa birliği, rusya, yaptırım, brüksel, ab, avrupa komisyonu, avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)