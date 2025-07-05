https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/slovakya-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarini-bir-kez-daha-engelledi-1097617572.html
Slovakya AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha engelledi
Slovakya AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha engelledi
Sputnik Türkiye
Slovakya’nın Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını engellediği bildirildi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T00:32+0300
2025-07-05T00:32+0300
2025-07-05T00:30+0300
dünya
slovakya
avrupa birliği
rusya
yaptırım
brüksel
ab
avrupa komisyonu
avrupa
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
Slovak haber ajansı TASR'ın haberine göre Slovakya, Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha bloke etti, bununla birlikte enerji kaynakları konusunda Avrupa Komisyonu ile istişarelere devam edecek.Slovakya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberde, “Slovakya cuma günü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri düzeyinde Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin kabul edilmesini bir kez daha engelledi" denildi.Dışişleri Bakanlığı’nın “Slovakya, Avrupa Komisyonu ile yapıcı iletişimi sürdürmeye hazır" olduğu açıklamasında bulunarak, “Görüşmelerin şu ana kadar ülkenin RePowerEU girişimine yönelik mevcut itirazlarını ortadan kaldırmadığını” vurguladığı kaydedildi.2022 ilkbaharında yayınlanan REPowerEU planında AB ülkeleri, Rus boru hattı gazını 2027-2028'e kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırma hedefi koymuştu. Ancak o zamandan bu yana Rus gaz ithalatının yapısı küçük değişikliklere uğradı; LNG'nin payı yaklaşık üçte bir oranından yüzde 40'a yükseldi ve boru hattından iletilen gazın payı yaklaşık yüzde 70'ten yüzde 60'a düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusyaya-uygulanan-gumruk-vergileri-ab-gubre-ithalatinin-dortte-birini-kaybedebilir-1097478231.html
slovakya
rusya
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, avrupa birliği, rusya, yaptırım, brüksel, ab, avrupa komisyonu, avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
slovakya, avrupa birliği, rusya, yaptırım, brüksel, ab, avrupa komisyonu, avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
Slovakya AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha engelledi
Slovakya’nın Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını engellediği bildirildi.
Slovak haber ajansı TASR'ın haberine göre Slovakya, Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını bir kez daha bloke etti, bununla birlikte enerji kaynakları konusunda Avrupa Komisyonu ile istişarelere devam edecek.
Slovakya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberde, “Slovakya cuma günü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri düzeyinde Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin kabul edilmesini bir kez daha engelledi" denildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın “Slovakya, Avrupa Komisyonu ile yapıcı iletişimi sürdürmeye hazır" olduğu açıklamasında bulunarak, “Görüşmelerin şu ana kadar ülkenin RePowerEU girişimine yönelik mevcut itirazlarını ortadan kaldırmadığını” vurguladığı kaydedildi.
2022 ilkbaharında yayınlanan REPowerEU planında AB ülkeleri, Rus boru hattı gazını 2027-2028'e kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırma hedefi koymuştu. Ancak o zamandan bu yana Rus gaz ithalatının yapısı küçük değişikliklere uğradı; LNG'nin payı yaklaşık üçte bir oranından yüzde 40'a yükseldi ve boru hattından iletilen gazın payı yaklaşık yüzde 70'ten yüzde 60'a düştü.