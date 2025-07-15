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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-50-gun-sure-vermisti-abd-senatosu-rusyaya-yaptirim-tasarisini-erteledi-1097898336.html
Trump 50 gün süre vermişti: ABD Senatosu, Rusya’ya yaptırım tasarısını erteledi
Trump 50 gün süre vermişti: ABD Senatosu, Rusya’ya yaptırım tasarısını erteledi
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Thune, Başkan Trump’ın Ukrayna’da bir anlaşmaya varılamaması halinde Rusya'ya ithalat... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T12:18+0300
2025-07-15T12:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
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yaptırım
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ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri John Thune, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmasını öngöre yasa tasarısını ertelediklerini duyurdu.Politico gazetesinin aktardığına göre John Thune, “Görünen o ki, Başkan şimdi bunların bir kısmını kendisi yapmaya çalışacak” ifadesini kullandı.Senatör, “Eğer bir noktada Başkan bunun makul olduğuna ve kendisine bu müzakerelerde ihtiyaç duyduğu ek ağırlığı ve nüfuzu sağlayacağına karar verirse [...] o zaman bunu yapacağız. Hazır olacağız” dedi.Thune, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız [...], Beyaz Saray'la ve tabii ki Temsilciler Meclisi'yle stratejiyi koordine edeceğiz” diye ekledi.Senato’ya Nisan ayı başında, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmasını öngöre bir yasa tasarısı sunulmuştu. Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Connecticut'tan Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan tasarı, diğer hususların yanı sıra, Rusya'nın ticaret ortaklarına karşı ikincil yaptırımlar öngörüyor. Senatörlerin önerisi, Rusya'dan petrol, gaz, uranyum ve diğer malları satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında ithalat vergisi uygulanmasını içeriyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ab-yuksek-temsilcisi-kallastan-trumpin-50-gunluk-muhletine-tepki-cok-fazla-1097897092.html
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abd, abd kongresi, abd senatosu, john thune, donald trump, rusya, yaptırım, tasarı
abd, abd kongresi, abd senatosu, john thune, donald trump, rusya, yaptırım, tasarı

Trump 50 gün süre vermişti: ABD Senatosu, Rusya’ya yaptırım tasarısını erteledi

12:18 15.07.2025 (güncellendi: 12:19 15.07.2025)
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri John Thune
ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri John Thune - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Thune, Başkan Trump’ın Ukrayna’da bir anlaşmaya varılamaması halinde Rusya'ya ithalat vergisi uygulayacağına ilişkin açıklamasının ardından yaptırımları sıkılaştırma tasarısını geçirmekten vazgeçtiklerini belirtti.
ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri John Thune, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmasını öngöre yasa tasarısını ertelediklerini duyurdu.
Politico gazetesinin aktardığına göre John Thune, “Görünen o ki, Başkan şimdi bunların bir kısmını kendisi yapmaya çalışacak” ifadesini kullandı.
Senatör, “Eğer bir noktada Başkan bunun makul olduğuna ve kendisine bu müzakerelerde ihtiyaç duyduğu ek ağırlığı ve nüfuzu sağlayacağına karar verirse [...] o zaman bunu yapacağız. Hazır olacağız” dedi.
Thune, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız [...], Beyaz Saray'la ve tabii ki Temsilciler Meclisi'yle stratejiyi koordine edeceğiz” diye ekledi.
Senato’ya Nisan ayı başında, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmasını öngöre bir yasa tasarısı sunulmuştu. Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Connecticut'tan Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan tasarı, diğer hususların yanı sıra, Rusya'nın ticaret ortaklarına karşı ikincil yaptırımlar öngörüyor. Senatörlerin önerisi, Rusya'dan petrol, gaz, uranyum ve diğer malları satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında ithalat vergisi uygulanmasını içeriyordu.
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