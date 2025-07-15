https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-50-gun-sure-vermisti-abd-senatosu-rusyaya-yaptirim-tasarisini-erteledi-1097898336.html

Trump 50 gün süre vermişti: ABD Senatosu, Rusya’ya yaptırım tasarısını erteledi

Trump 50 gün süre vermişti: ABD Senatosu, Rusya’ya yaptırım tasarısını erteledi

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Thune, Başkan Trump’ın Ukrayna’da bir anlaşmaya varılamaması halinde Rusya'ya ithalat... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T12:18+0300

2025-07-15T12:18+0300

2025-07-15T12:19+0300

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abd kongresi

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ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri John Thune, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmasını öngöre yasa tasarısını ertelediklerini duyurdu.Politico gazetesinin aktardığına göre John Thune, “Görünen o ki, Başkan şimdi bunların bir kısmını kendisi yapmaya çalışacak” ifadesini kullandı.Senatör, “Eğer bir noktada Başkan bunun makul olduğuna ve kendisine bu müzakerelerde ihtiyaç duyduğu ek ağırlığı ve nüfuzu sağlayacağına karar verirse [...] o zaman bunu yapacağız. Hazır olacağız” dedi.Thune, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız [...], Beyaz Saray'la ve tabii ki Temsilciler Meclisi'yle stratejiyi koordine edeceğiz” diye ekledi.Senato’ya Nisan ayı başında, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların sıkılaştırılmasını öngöre bir yasa tasarısı sunulmuştu. Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Connecticut'tan Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan tasarı, diğer hususların yanı sıra, Rusya'nın ticaret ortaklarına karşı ikincil yaptırımlar öngörüyor. Senatörlerin önerisi, Rusya'dan petrol, gaz, uranyum ve diğer malları satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında ithalat vergisi uygulanmasını içeriyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ab-yuksek-temsilcisi-kallastan-trumpin-50-gunluk-muhletine-tepki-cok-fazla-1097897092.html

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