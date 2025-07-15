https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ab-yuksek-temsilcisi-kallastan-trumpin-50-gunluk-muhletine-tepki-cok-fazla-1097897092.html

AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan, Trump’ın 50 günlük mühletine tepki: ‘Çok fazla’

AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan, Trump’ın 50 günlük mühletine tepki: ‘Çok fazla’

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna sorununun çözüme kavuşturulması için duyurduğu... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T11:51+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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kaja kallas

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ab

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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa, Rusya'nın kalan ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 ikincil gümrük vergileri uygulayacağı tehdidini değerlendirdi.Kallas, “Bir yandan Trump'ın Rusya'ya karşı sert tutumu olumlu bir şey, diğer yandan 50 gün çok uzun bir süre” şeklinde konuştu.ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz Pazartesi günü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington’da bir araya gelerek Ukrayna'ya destek olmak amacıyla milyarlarca dolar değerindeki silahların sağlanacağını söylemişti. Trump ayrıca Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 gümrük vergileri uygulanacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/-trump-rusyanin-ukrayna-catismasini-kazanacagina-inaniyor-1097893486.html

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avrupa, kaja kallas, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, rusya, ukrayna