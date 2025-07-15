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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ab-yuksek-temsilcisi-kallastan-trumpin-50-gunluk-muhletine-tepki-cok-fazla-1097897092.html
AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan, Trump’ın 50 günlük mühletine tepki: ‘Çok fazla’
AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan, Trump’ın 50 günlük mühletine tepki: ‘Çok fazla’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna sorununun çözüme kavuşturulması için duyurduğu... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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kaja kallas
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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa, Rusya'nın kalan ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 ikincil gümrük vergileri uygulayacağı tehdidini değerlendirdi.Kallas, “Bir yandan Trump'ın Rusya'ya karşı sert tutumu olumlu bir şey, diğer yandan 50 gün çok uzun bir süre” şeklinde konuştu.ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz Pazartesi günü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington’da bir araya gelerek Ukrayna'ya destek olmak amacıyla milyarlarca dolar değerindeki silahların sağlanacağını söylemişti. Trump ayrıca Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 gümrük vergileri uygulanacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/-trump-rusyanin-ukrayna-catismasini-kazanacagina-inaniyor-1097893486.html
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avrupa, kaja kallas, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, rusya, ukrayna

AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan, Trump’ın 50 günlük mühletine tepki: ‘Çok fazla’

11:51 15.07.2025 (güncellendi: 11:53 15.07.2025)
© AFP 2023 / JOHN THYSEstonya Başbakanı Kaja Kallas
Estonya Başbakanı Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna sorununun çözüme kavuşturulması için duyurduğu 50 günlük sürenin çok uzun olduğunu savundu.
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa, Rusya'nın kalan ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 ikincil gümrük vergileri uygulayacağı tehdidini değerlendirdi.
Kallas, “Bir yandan Trump'ın Rusya'ya karşı sert tutumu olumlu bir şey, diğer yandan 50 gün çok uzun bir süre” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz Pazartesi günü, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Washington’da bir araya gelerek Ukrayna'ya destek olmak amacıyla milyarlarca dolar değerindeki silahların sağlanacağını söylemişti. Trump ayrıca Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa Rusya ve ticaret ortaklarını hedef alan yüzde 100 gümrük vergileri uygulanacağını dile getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Trump, Rusya'nın Ukrayna çatışmasını kazanacağına inanıyor’
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