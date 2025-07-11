https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/719-ogrenci-tam-puan-aldi-lgs-tercihleri-ne-zaman-baslayacak-1097812848.html
719 öğrenci tam puan aldı: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
719 öğrenci tam puan aldı: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin 719'u tam puan aldı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T14:10+0300
2025-07-11T14:10+0300
2025-07-11T14:20+0300
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liseye geçiş sistemi (lgs)
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LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.LGS tercihleri ne zaman başlayacak?Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek.LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lgs-2025-sonuclari-aciklandi-meb-sorgulama-ekrani-acildi-1097799814.html
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719 öğrenci tam puan aldı: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
14:10 11.07.2025 (güncellendi: 14:20 11.07.2025)
15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin 719'u tam puan aldı.
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek.
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız. Unutmayın, bizim için her biriniz çok kıymetlisiniz. Şimdi, hak ettiğiniz dinlenmenin tadını çıkarma zamanı. Yaz tatilinin keyfini çıkarın, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirin. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanızı dileğiyle."