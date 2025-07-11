https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/719-ogrenci-tam-puan-aldi-lgs-tercihleri-ne-zaman-baslayacak-1097812848.html

719 öğrenci tam puan aldı: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

719 öğrenci tam puan aldı: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Sputnik Türkiye

15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin 719'u tam puan aldı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:10+0300

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2025-07-11T14:20+0300

türki̇ye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

öğrenci

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LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.LGS tercihleri ne zaman başlayacak?Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek.LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lgs-2025-sonuclari-aciklandi-meb-sorgulama-ekrani-acildi-1097799814.html

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