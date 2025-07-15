https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakanlik-tapu-sahiplerini-uyardi-45-gun-icinde-basvurmayan-hakkini-kaybedecek-1097910631.html
Bakanlık tapu sahiplerini uyardı: 45 gün içinde başvurmayan hakkını kaybedecek
Bakanlık tapu sahiplerini uyardı: 45 gün içinde başvurmayan hakkını kaybedecek
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini 1 Eylül 2025’ten itibaren arazi sahibinin rızası olmadan üçüncü kişilere... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T21:47+0300
2025-07-15T21:47+0300
2025-07-15T21:47+0300
türki̇ye
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tapu dairesi
tapu ve kadastro genel müdürlüğü arşiv dairesi
tapu dolandırıcılığı
tarla
kiralık
dış ticaret açığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri için harekete geçti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül 2025 itibarıyla üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin, tapu sahiplerinin izni aranmaksızın üçüncü kişilere kiralanabileceği ifade edildi. Söz konusu düzenlemeyle birlikte, kiraya verilen arazilerden elde edilen gelirin kesintisiz olarak arazi sahiplerinin hesabına aktarılacağı açıklandı. Kiralama bedelinin ise, Bakanlık bünyesindeki bir komisyon tarafından belirleneceği belirtildi.Uygulamanın işleyişine ilişkin detaylarda, 1 Eylül–31 Ağustos döneminin esas alınacağı ve ilk listenin 1 Eylül 2025’te yayımlanacağı duyuruldu. Sözcü'nün haberine göre; bazı tapu sahiplerinin, devletin mülkleri üzerinde tasarruf hakkı kullanmasını mülkiyet hakkı ihlali olarak değerlendirdiği ifade edildi.Bakanlık, üretim artışı ve gıda güvenliği açısından uygulamanın zorunlu olduğunu vurgularken, arazilerinin kiralanmasını istemeyen mülk sahiplerinin 45 gün içinde üretime başlamaları gerektiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/tapuda-yeni-donem-satislar-mercek-altinda-bunu-yapana-ceza-geliyor-1097024839.html
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tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, tapu ve kadastro genel müdürlüğü arşiv dairesi, tapu dolandırıcılığı, tarla, kiralık, dış ticaret açığı
tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, tapu ve kadastro genel müdürlüğü arşiv dairesi, tapu dolandırıcılığı, tarla, kiralık, dış ticaret açığı
Bakanlık tapu sahiplerini uyardı: 45 gün içinde başvurmayan hakkını kaybedecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini 1 Eylül 2025’ten itibaren arazi sahibinin rızası olmadan üçüncü kişilere kiralayabilecek. Kiralama gelirleri kesintisiz şekilde tapu sahiplerine aktarılacakken, ilk kiralama işlemlerinin 16 Ekim’de başlaması planlanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri için harekete geçti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül 2025 itibarıyla üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin, tapu sahiplerinin izni aranmaksızın üçüncü kişilere kiralanabileceği ifade edildi. Söz konusu düzenlemeyle birlikte, kiraya verilen arazilerden elde edilen gelirin kesintisiz olarak arazi sahiplerinin hesabına aktarılacağı açıklandı. Kiralama bedelinin ise, Bakanlık bünyesindeki bir komisyon tarafından belirleneceği belirtildi.
Uygulamanın işleyişine ilişkin detaylarda, 1 Eylül–31 Ağustos döneminin esas alınacağı ve ilk listenin 1 Eylül 2025’te yayımlanacağı duyuruldu. Sözcü'nün haberine göre; bazı tapu sahiplerinin, devletin mülkleri üzerinde tasarruf hakkı kullanmasını mülkiyet hakkı ihlali olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Bakanlık, üretim artışı ve gıda güvenliği açısından uygulamanın zorunlu olduğunu vurgularken, arazilerinin kiralanmasını istemeyen mülk sahiplerinin 45 gün içinde üretime başlamaları gerektiğini açıkladı.