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Tapuda yeni dönem, satışlar mercek altında: Bunu yapana ceza geliyor
Tapuda yeni dönem, satışlar mercek altında: Bunu yapana ceza geliyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçek satış bedelini gizleyerek vergi kaçıran alıcı ve satıcılara karşı harekete geçti. Tapu işlemlerinde usulsüzlük yapanlara hem... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
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maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile gerçek piyasa değerleri arasındaki farka odaklandı. Özellikle büyükşehirlerde rayiç bedelin çok altında gösterilen satışlar nedeniyle ciddi kamu zararı oluştuğu tespit edildi.Yapılan yazılım destekli taramalarda, düşük beyanlı işlemler tek tek ortaya çıkarılıyor. Denetimler sonucunda, eksik ödenen vergiler ve faizleriyle birlikte tahsilatlar başlatılacak.Satıcı da alıcı da ifadeye çağrılıyorSözcü'nün haberine göre bakanlık, sahte beyanlarla yapılan işlemler için resmi tebligat ve ifade süreci başlattı. Özellikle son 5 yıla ait işlemler detaylı olarak inceleniyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o bölgedeki ortalama satış fiyatlarıyla karşılaştırılarak şüpheli durumlar tespit ediliyor.Satışa taraf olan hem alıcı hem satıcı, vergi kaçırma girişiminden eşit derecede sorumlu tutuluyor.Tapu harçlarında ortak sorumlulukMevzuata göre, tapu harcı satış bedelinin %4’ü olarak belirleniyor ve bu bedel satıcı ile alıcı arasında eşit şekilde paylaşılmalı. Ancak uygulamada, satış bedelinin düşük gösterilmesiyle hem harçtan hem vergiden kaçınılıyor.Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür işlemlere karşı yalnızca vergi değil, aynı zamanda idari para cezası uygulanacağını da duyurdu.e-Devlet'ten kontrol imkânıVatandaşlar, önceki tapu işlemlerine ilişkin detaylara e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte daha fazla ceza ile karşı karşıya kalmamak adına, herkesin gerçek satış bedelini beyan etmesi gerektiğini vurguladı.Gerçeğe aykırı beyanla yapılan her işlem, hem mali yükümlülük doğuracak hem de cezai süreçlere konu olacak.Bakanlık’tan net mesaj: Usulsüzlüğe sıfır toleransHazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında şeffaflık sağlamak amacıyla denetimlerini artırıyor. Vergi kaçırmak için tapuda düşük bedel gösterenler, sadece para cezası değil, yüksek faiz yüküyle de karşılaşacak. Vatandaşların dürüst beyan vermesi, hem cezadan korunmak hem de yasal yükümlülüğünü yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor.
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tapu, maliye bakanlığı, hazine
tapu, maliye bakanlığı, hazine

Tapuda yeni dönem, satışlar mercek altında: Bunu yapana ceza geliyor

10:15 14.06.2025
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçek satış bedelini gizleyerek vergi kaçıran alıcı ve satıcılara karşı harekete geçti. Tapu işlemlerinde usulsüzlük yapanlara hem vergi cezası hem de idari yaptırımlar yolda. Özellikle büyükşehirlerde rayiç bedel altı satışlar sıkı denetime alındı. İşte yeni uygulamanın ayrıntıları…
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile gerçek piyasa değerleri arasındaki farka odaklandı. Özellikle büyükşehirlerde rayiç bedelin çok altında gösterilen satışlar nedeniyle ciddi kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
Yapılan yazılım destekli taramalarda, düşük beyanlı işlemler tek tek ortaya çıkarılıyor. Denetimler sonucunda, eksik ödenen vergiler ve faizleriyle birlikte tahsilatlar başlatılacak.

Satıcı da alıcı da ifadeye çağrılıyor

Sözcü'nün haberine göre bakanlık, sahte beyanlarla yapılan işlemler için resmi tebligat ve ifade süreci başlattı. Özellikle son 5 yıla ait işlemler detaylı olarak inceleniyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o bölgedeki ortalama satış fiyatlarıyla karşılaştırılarak şüpheli durumlar tespit ediliyor.
Satışa taraf olan hem alıcı hem satıcı, vergi kaçırma girişiminden eşit derecede sorumlu tutuluyor.

Tapu harçlarında ortak sorumluluk

Mevzuata göre, tapu harcı satış bedelinin %4’ü olarak belirleniyor ve bu bedel satıcı ile alıcı arasında eşit şekilde paylaşılmalı. Ancak uygulamada, satış bedelinin düşük gösterilmesiyle hem harçtan hem vergiden kaçınılıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür işlemlere karşı yalnızca vergi değil, aynı zamanda idari para cezası uygulanacağını da duyurdu.

e-Devlet'ten kontrol imkânı

Vatandaşlar, önceki tapu işlemlerine ilişkin detaylara e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte daha fazla ceza ile karşı karşıya kalmamak adına, herkesin gerçek satış bedelini beyan etmesi gerektiğini vurguladı.
Gerçeğe aykırı beyanla yapılan her işlem, hem mali yükümlülük doğuracak hem de cezai süreçlere konu olacak.

Bakanlık’tan net mesaj: Usulsüzlüğe sıfır tolerans

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında şeffaflık sağlamak amacıyla denetimlerini artırıyor. Vergi kaçırmak için tapuda düşük bedel gösterenler, sadece para cezası değil, yüksek faiz yüküyle de karşılaşacak. Vatandaşların dürüst beyan vermesi, hem cezadan korunmak hem de yasal yükümlülüğünü yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor.
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