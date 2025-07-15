https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakan-yerlikaya-feto-ile-mucadelede-45-bin-229-personel-ihrac-edildi-1097898465.html

Bakan Yerlikaya: FETÖ ile mücadelede 45 bin 229 personel ihraç edildi

Bakan Yerlikaya: FETÖ ile mücadelede 45 bin 229 personel ihraç edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hiçbir terör yapısının kamu düzenini tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadele... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T12:49+0300

2025-07-15T12:49+0300

2025-07-15T12:49+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

fetö

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin dokuzuncu yılında açıklamalarda bulundu.15 Temmuz gecesi millet iradesini teslim almaya çalışan hain yapının, tankla, tüfekle, uçaklarla saldırdığını belirten Yerlikaya, "Milletimizin savunması için alınmış silahları milletimize doğrulttu. Ancak bu hainlerin tek hazırlığı bu değildi. Yıllarca devletimizin kılcal damarlarına sızarak da hazırlandılar." ifadelerini kullandı.45 binden fazla personele ihraçDevletin, FETÖ tehdidine karşı en güçlü refleksi gösterdiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:113 binden fazla tutuklama"9 yıl geçmiş olabilir ama bizim için 15 Temmuz hala dündür." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmalarına karşı kararlı mücadelelerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.Bakan Yerlikaya, kendileri için bu mücadelenin, geçmişin hesabını sormak kadar, geleceklerini de korumak olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 390 bin 322 şahıs gözaltına alınmış, 113 bin 844 şahıs tutuklanmış, 118 bin 822 şahıs hakkında adli kontrol uygulanmış, 153 bin 382 şahıs ise serbest bırakılmıştır. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık. Bu kabine döneminde de FETÖ'ye yönelik, 10 bin 968 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahısların 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgilerini paylaştı.

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ali yerlikaya, fetö, i̇çişleri bakanlığı