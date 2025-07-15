https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakan-yerlikaya-feto-ile-mucadelede-45-bin-229-personel-ihrac-edildi-1097898465.html
Bakan Yerlikaya: FETÖ ile mücadelede 45 bin 229 personel ihraç edildi
Bakan Yerlikaya: FETÖ ile mücadelede 45 bin 229 personel ihraç edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hiçbir terör yapısının kamu düzenini tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadele... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T12:49+0300
2025-07-15T12:49+0300
2025-07-15T12:49+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin dokuzuncu yılında açıklamalarda bulundu.15 Temmuz gecesi millet iradesini teslim almaya çalışan hain yapının, tankla, tüfekle, uçaklarla saldırdığını belirten Yerlikaya, "Milletimizin savunması için alınmış silahları milletimize doğrulttu. Ancak bu hainlerin tek hazırlığı bu değildi. Yıllarca devletimizin kılcal damarlarına sızarak da hazırlandılar." ifadelerini kullandı.45 binden fazla personele ihraçDevletin, FETÖ tehdidine karşı en güçlü refleksi gösterdiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:113 binden fazla tutuklama"9 yıl geçmiş olabilir ama bizim için 15 Temmuz hala dündür." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmalarına karşı kararlı mücadelelerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.Bakan Yerlikaya, kendileri için bu mücadelenin, geçmişin hesabını sormak kadar, geleceklerini de korumak olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 390 bin 322 şahıs gözaltına alınmış, 113 bin 844 şahıs tutuklanmış, 118 bin 822 şahıs hakkında adli kontrol uygulanmış, 153 bin 382 şahıs ise serbest bırakılmıştır. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık. Bu kabine döneminde de FETÖ'ye yönelik, 10 bin 968 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahısların 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgilerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/adana-valiligi-buyuksehir-belediye-baskan-vekili-seciminin-18-temmuzda-yapilacagini-duyurdu-1097884060.html
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ali yerlikaya, fetö, i̇çişleri bakanlığı
ali yerlikaya, fetö, i̇çişleri bakanlığı
Bakan Yerlikaya: FETÖ ile mücadelede 45 bin 229 personel ihraç edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hiçbir terör yapısının kamu düzenini tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 45 bin 229 personelin ihraç edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin dokuzuncu yılında açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz gecesi millet iradesini teslim almaya çalışan hain yapının, tankla, tüfekle, uçaklarla saldırdığını belirten Yerlikaya, "Milletimizin savunması için alınmış silahları milletimize doğrulttu. Ancak bu hainlerin tek hazırlığı bu değildi. Yıllarca devletimizin kılcal damarlarına sızarak da hazırlandılar." ifadelerini kullandı.
45 binden fazla personele ihraç
Devletin, FETÖ tehdidine karşı en güçlü refleksi gösterdiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:
"İçişleri Bakanlığı olarak milletimize sadakatin, devlete bağlılığın ve hukuka saygının dışında hiçbir yapıya müsamaha göstermedik. Bu kapsamda mülki idare amiri 569, Emniyet Genel Müdürlüğünden 33 bin 534, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 456, Sahil Güvenlik Komutanlığından 640, İller İdaresinden 1358 ve Personel Genel Müdürlüğü genel idare hizmetleri sınıfı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, AFAD, Göç İdaresi kurumlarından 672 olmak üzere toplam 45 bin 229 personel ihraç edildi."
113 binden fazla tutuklama
"9 yıl geçmiş olabilir ama bizim için 15 Temmuz hala dündür." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmalarına karşı kararlı mücadelelerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.
Bakan Yerlikaya, kendileri için bu mücadelenin, geçmişin hesabını sormak kadar, geleceklerini de korumak olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 390 bin 322 şahıs gözaltına alınmış, 113 bin 844 şahıs tutuklanmış, 118 bin 822 şahıs hakkında adli kontrol uygulanmış, 153 bin 382 şahıs ise serbest bırakılmıştır. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık. Bu kabine döneminde de FETÖ'ye yönelik, 10 bin 968 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahısların 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgilerini paylaştı.