https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/adana-valiligi-buyuksehir-belediye-baskan-vekili-seciminin-18-temmuzda-yapilacagini-duyurdu-1097884060.html
Adana Valiliği büyükşehir belediye başkan vekili seçiminin 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu
Adana Valiliği büyükşehir belediye başkan vekili seçiminin 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi büyükşehir belediye başkan vekili... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T02:53+0300
2025-07-15T02:53+0300
2025-07-15T02:53+0300
türki̇ye
adana
adana valiliği
i̇çişleri bakanlığı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097672841_0:0:1379:776_1920x0_80_0_0_e0653c26c036a4624af4c4e64742164b.jpg
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanılacağını açıkladı.Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097672841_0:0:1145:859_1920x0_80_0_0_10cff48bb9a16de5d079e716d27c03df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana, adana valiliği, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
adana, adana valiliği, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
Adana Valiliği büyükşehir belediye başkan vekili seçiminin 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu
Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi büyükşehir belediye başkan vekili seçimi için 18 Temmuz'da toplanacak.
Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanılacağını açıkladı.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."
Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.