https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/adana-valiligi-buyuksehir-belediye-baskan-vekili-seciminin-18-temmuzda-yapilacagini-duyurdu-1097884060.html

Adana Valiliği büyükşehir belediye başkan vekili seçiminin 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu

Adana Valiliği büyükşehir belediye başkan vekili seçiminin 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi büyükşehir belediye başkan vekili... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T02:53+0300

2025-07-15T02:53+0300

2025-07-15T02:53+0300

türki̇ye

adana

adana valiliği

i̇çişleri bakanlığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanılacağını açıkladı.Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

türki̇ye

adana

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Sputnik Türkiye

adana, adana valiliği, i̇çişleri bakanlığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı