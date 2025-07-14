https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ak-partinin-kizilcahamam-kampinda-asgari-ucrete-ara-zam-talebi-memur-maaslari-isaret-edildi-1097867061.html

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrete ara zam talebi: Memur maaşları işaret edildi

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrete ara zam talebi: Memur maaşları işaret edildi

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı tamamlandı. Asgari ücretin memur maaşı gibi 6 ayda bir artırılması, hobi bahçelerine statü verilmesi ve bölgesel sorunlar... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T11:21+0300

2025-07-14T11:21+0300

2025-07-14T11:21+0300

ekonomi̇

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AK Parti’nin Kızılcahamam’daki 3 günlük istişare kampı dün sona erdi. Kampın “ortak akıl” oturumlarında en çok gündeme gelen konu ise ekonomi oldu. Edinilen bilgilere göre milletvekilleri, asgari ücret ile memur maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını belirtti.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; birçok vekil, bu makasın kapatılması için asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zamlanmasını önerdi.Hobi bahçeleri tartışma konusu olduKampın dikkat çeken başlıklarından biri de valiliklerin yıkım kararı verdiği kaçak hobi bahçeleri oldu. Milletvekilleri, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle vatandaşların alternatif barınma modeli olarak hobi bahçelerine yöneldiğini, bu nedenle bahçelerin yıkılmasının parti açısından siyasi bir maliyet oluşturduğunu vurguladı.Toplantıda, bu bahçelere göz yumulduğunda kanun dışına çıkıldığı, yıkıldığında ise toplumsal tepkilere yol açtığı ifade edildi. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, hangi bölgelerin tarım arazisi olarak kalacağı, hangilerine statü kazandırılacağı konusunda bir çalışma başlattı. İlerleyen süreçte, hobi bahçelerine yasal statü verilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.Bölgesel sorunlar kabineye i̇letildiKampa katılan milletvekilleri, bölgelerindeki tarım, enerji, ulaştırma ve çevre sorunlarını da doğrudan kabine üyelerine iletti. Öne çıkan başlıklar arasında, Şanlıurfa’daki kuraklık ve elektrik kesintileri ile Sakarya’da planlanan hızlı tren hattının gecikmesi yer aldı.

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