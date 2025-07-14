https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ak-partinin-kizilcahamam-kampinda-asgari-ucrete-ara-zam-talebi-memur-maaslari-isaret-edildi-1097867061.html
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrete ara zam talebi: Memur maaşları işaret edildi
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrete ara zam talebi: Memur maaşları işaret edildi
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı tamamlandı. Asgari ücretin memur maaşı gibi 6 ayda bir artırılması, hobi bahçelerine statü verilmesi ve bölgesel sorunlar... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T11:21+0300
2025-07-14T11:21+0300
2025-07-14T11:21+0300
ekonomi̇
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
ara zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091048407_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_ef122e059cbef688450718968230eb3a.jpg
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki 3 günlük istişare kampı dün sona erdi. Kampın “ortak akıl” oturumlarında en çok gündeme gelen konu ise ekonomi oldu. Edinilen bilgilere göre milletvekilleri, asgari ücret ile memur maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını belirtti.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; birçok vekil, bu makasın kapatılması için asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zamlanmasını önerdi.Hobi bahçeleri tartışma konusu olduKampın dikkat çeken başlıklarından biri de valiliklerin yıkım kararı verdiği kaçak hobi bahçeleri oldu. Milletvekilleri, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle vatandaşların alternatif barınma modeli olarak hobi bahçelerine yöneldiğini, bu nedenle bahçelerin yıkılmasının parti açısından siyasi bir maliyet oluşturduğunu vurguladı.Toplantıda, bu bahçelere göz yumulduğunda kanun dışına çıkıldığı, yıkıldığında ise toplumsal tepkilere yol açtığı ifade edildi. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, hangi bölgelerin tarım arazisi olarak kalacağı, hangilerine statü kazandırılacağı konusunda bir çalışma başlattı. İlerleyen süreçte, hobi bahçelerine yasal statü verilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.Bölgesel sorunlar kabineye i̇letildiKampa katılan milletvekilleri, bölgelerindeki tarım, enerji, ulaştırma ve çevre sorunlarını da doğrudan kabine üyelerine iletti. Öne çıkan başlıklar arasında, Şanlıurfa’daki kuraklık ve elektrik kesintileri ile Sakarya’da planlanan hızlı tren hattının gecikmesi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/borsa-istanbulda-manipulasyon-sorusturmasi-8-kisi-icin-gozalti-karari-1097860018.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091048407_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_4a44eab686913e44bebd6d47e5772f4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, ara zam
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, ara zam
AK Parti’nin Kızılcahamam kampında asgari ücrete ara zam talebi: Memur maaşları işaret edildi
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı tamamlandı. Asgari ücretin memur maaşı gibi 6 ayda bir artırılması, hobi bahçelerine statü verilmesi ve bölgesel sorunlar kampın sıcak başlıklarıydı.
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki 3 günlük istişare kampı dün sona erdi. Kampın “ortak akıl” oturumlarında en çok gündeme gelen konu ise ekonomi oldu. Edinilen bilgilere göre milletvekilleri, asgari ücret ile memur maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını belirtti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; birçok vekil, bu makasın kapatılması için asgari ücretin de memur maaşı gibi 6 ayda bir zamlanmasını önerdi.
Hobi bahçeleri tartışma konusu oldu
Kampın dikkat çeken başlıklarından biri de valiliklerin yıkım kararı verdiği kaçak hobi bahçeleri oldu. Milletvekilleri, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle vatandaşların alternatif barınma modeli olarak hobi bahçelerine yöneldiğini, bu nedenle bahçelerin yıkılmasının parti açısından siyasi bir maliyet oluşturduğunu vurguladı.
Toplantıda, bu bahçelere göz yumulduğunda kanun dışına çıkıldığı, yıkıldığında ise toplumsal tepkilere yol açtığı ifade edildi. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, hangi bölgelerin tarım arazisi olarak kalacağı, hangilerine statü kazandırılacağı konusunda bir çalışma başlattı. İlerleyen süreçte, hobi bahçelerine yasal statü verilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Bölgesel sorunlar kabineye i̇letildi
Kampa katılan milletvekilleri, bölgelerindeki tarım, enerji, ulaştırma ve çevre sorunlarını da doğrudan kabine üyelerine iletti. Öne çıkan başlıklar arasında, Şanlıurfa’daki kuraklık ve elektrik kesintileri ile Sakarya’da planlanan hızlı tren hattının gecikmesi yer aldı.