https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/ermenistanda-tutuklu-is-insani-karapetyan-yeni-siyasi-parti-duyurdu-1097862140.html
Ermenistan’da tutuklu iş insanı Karapetyan yeni siyasi parti duyurdu
Ermenistan’da tutuklu iş insanı Karapetyan yeni siyasi parti duyurdu
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da ‘darbe girişimi’ iddiasıyla tutuklanan iş insanı Karapetyan, ülkede yeni siyasi partinin kurulduğunu duyurdu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T10:04+0300
2025-07-14T10:04+0300
2025-07-14T10:05+0300
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ermenistan
samvel karapetyan
siyasi parti
nikol paşinyan
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Samvel Karapetyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinin 4 Temmuz’da başkent Erivan’da gerçekleştirdiği mitingin, iktidarın halkın kendi güçlerine olan güveninden duyduğu temel korkuyu ortaya koyduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“4 Temmuz'da cesaret sergileyen on binlerce yurttaşıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bana desteklerini ifade eden herkese de içtenlikle minnettarım. Son zamanlarda, mesajım çok tartışıldı, ancak ne yazık ki gerçeklikten uzak çeşitli yorumlar da yapıldı. Sanırım kendimi çok net bir şekilde ifade ettim: Kökten yeni bir siyasi güç yaratacağız.”Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin "anti-ulusal politikalarına karşı gerçek bir mücadele yürüten" siyasi güçlere ve şahsiyetlere büyük saygı duyduğunu kaydeden Karapetyan, şunu dedi:“Ancak Ermenistan için iyi bir gelecek inşa etme konusunda kendi vizyonumuz var. Yeni ekibimizle, benzer düşünen insanlarla iç siyasi işbirliğini dışlamadan kendi yolumuzdan gideceğiz. Halkımızı adil ve büyük hedefler etrafında birleştirmeye çalışacağız. Hükümetin topluma dayattığı, ülkemizi bölen ve zayıflatan siyah-beyaz yapay ayrımcılığı reddedeceğiz.”Bugünkü rejimin çeşitli çevrelerinde bile (hükümet yanlısı) küçük grubun değerlerini paylaşmayan gerçek profesyonellerin olduğunu, ancak onların da mevcut durumdan bir çıkış yolu görmediğini dile getiren Karapetyan, şunu kaydetti:“Siyasi ekibimizin oluşumu başladı. Bunu kendi yöntemimizle yapacağız.”Taşir Holding Başkanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kirimda-rus-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1097859674.html
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ermenistan, samvel karapetyan, siyasi parti, nikol paşinyan
ermenistan, samvel karapetyan, siyasi parti, nikol paşinyan
Ermenistan’da tutuklu iş insanı Karapetyan yeni siyasi parti duyurdu
10:04 14.07.2025 (güncellendi: 10:05 14.07.2025)
Ermenistan’da ‘darbe girişimi’ iddiasıyla tutuklanan iş insanı Karapetyan, ülkede yeni siyasi partinin kurulduğunu duyurdu.
Samvel Karapetyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinin 4 Temmuz’da başkent Erivan’da gerçekleştirdiği mitingin, iktidarın halkın kendi güçlerine olan güveninden duyduğu temel korkuyu ortaya koyduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“4 Temmuz'da cesaret sergileyen on binlerce yurttaşıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bana desteklerini ifade eden herkese de içtenlikle minnettarım. Son zamanlarda, mesajım çok tartışıldı, ancak ne yazık ki gerçeklikten uzak çeşitli yorumlar da yapıldı. Sanırım kendimi çok net bir şekilde ifade ettim: Kökten yeni bir siyasi güç yaratacağız.”
Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin "anti-ulusal politikalarına karşı gerçek bir mücadele yürüten" siyasi güçlere ve şahsiyetlere büyük saygı duyduğunu kaydeden Karapetyan, şunu dedi:
“Ancak Ermenistan için iyi bir gelecek inşa etme konusunda kendi vizyonumuz var. Yeni ekibimizle, benzer düşünen insanlarla iç siyasi işbirliğini dışlamadan kendi yolumuzdan gideceğiz. Halkımızı adil ve büyük hedefler etrafında birleştirmeye çalışacağız. Hükümetin topluma dayattığı, ülkemizi bölen ve zayıflatan siyah-beyaz yapay ayrımcılığı reddedeceğiz.”
Bugünkü rejimin çeşitli çevrelerinde bile (hükümet yanlısı) küçük grubun değerlerini paylaşmayan gerçek profesyonellerin olduğunu, ancak onların da mevcut durumdan bir çıkış yolu görmediğini dile getiren Karapetyan, şunu kaydetti:
“Siyasi ekibimizin oluşumu başladı. Bunu kendi yöntemimizle yapacağız.”
Taşir Holding Başkanı Samvel Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.