https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/lgsde-tercih-ekrani-acildi-yerlestirme-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak--1097864228.html

LGS’de tercih ekranı açıldı: Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS’de tercih ekranı açıldı: Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS tercihlerinin bugün itibarıyla başladığını ve 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu. e-Okul sistemi üzerinden... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T10:32+0300

2025-07-14T10:32+0300

2025-07-14T10:32+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

liseye geçiş sistemi (lgs)

puan

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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak lise tercih işlemlerinin 24 Temmuz saat 17.00’ye kadar süreceğini açıkladı. Öğrenciler bu süreçte hem merkezi sınavla hem de yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih edebilecek.Yüzdelik Dilimler e-Okul’da yayınlandıMEB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2024 yılı için merkezi sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanları ile geçen yıl oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler, e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı.LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacakÖğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs), puan