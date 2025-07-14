https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/indirim-kampanyalarinda-yeni-donem-eski-fiyat-bilgisi-artik-zorunlu-1097861828.html

İndirim kampanyalarında yeni dönem: Eski fiyat bilgisi artık zorunlu

İndirim kampanyalarında yeni dönem: Eski fiyat bilgisi artık zorunlu

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, indirimli ürün reklamlarında tüketicinin yanıltılmaması için yeni kurallar getirdi. İndirim oranları belirlenirken, son 30 gün içindeki en... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T10:05+0300

2025-07-14T10:05+0300

2025-07-14T10:05+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

indirim

reklam

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Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında tüketiciyi yanıltan reklamlara karşı yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan açıklamaya göre, satıcılar artık indirim oranlarını hesaplarken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almak zorunda olacak. Bu fiyat bilgisi, reklam ve tanıtımlarda da açıkça yer alacak.Başlangıç-bitiş tarihleri ve stok sınırı belirtilmeliBakanlık açıklamasında, "indirimli satış" kampanyaları yürüten satıcı ve sağlayıcıların kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerini açık şekilde belirtmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca satışa sunulan ürün veya hizmetlerin miktarında sınırlama varsa, bu durumun da net bir şekilde ifade edilmesi gerektiği bildirildi.Yanıltıcı görsel ve i̇fadelere dikkatTüketicinin aldatılmasını önlemek adına, hangi ürünlerin indirim kapsamında olduğu ve indirim oranlarına ilişkin görsel veya yazılı içeriklerde yanıltıcı beyanlara yer verilmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İndirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekmektedir."Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve şeffaf piyasa düzeni sağlanması adına hazırlanan yeni kılavuzu kamuoyuna duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1097860719.html

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ticaret bakanlığı, indirim, reklam