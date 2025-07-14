https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/duzce-valiligi-sahipsiz-hayvanlarin-toplanmasi-sirasinda-ozensiz-davranan-personel-gorevden-1097883039.html

Düzce Valiliği: Sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan personel görevden uzaklaştırıldı

Düzce Valiliği: Sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan personel görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Düzce Valiliği, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması sırasında özensiz davranan personel hakkında soruşturma başlatıldığını ve personelin görevden... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T23:46+0300

2025-07-14T23:46+0300

2025-07-14T23:49+0300

düzce valiliği

türki̇ye

hayvan hakları

sokak hayvanları

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Düzce Valiliği'nden yapılan açılamaya göre Duraklar köyünde muhtarlık ve köy sakinleri tarafından çocuklar için tehlike arz ettiği gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine, İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede sahipsiz sokak hayvanları için çalışma yapıldı.Hayvanların toplanması esnasında görevli personelden bazılarının söz konusu görüntülerde sergiledikleri hayvan refahını dikkate almayan kabul edilemez davranışlarının üzüntüyle karşılandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Olayda toplanarak bakımevine götürülen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu da belirtildi.

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düzce valiliği, hayvan hakları, sokak hayvanları