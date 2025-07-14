https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/duzce-valiligi-sahipsiz-hayvanlarin-toplanmasi-sirasinda-ozensiz-davranan-personel-gorevden-1097883039.html
Düzce Valiliği: Sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan personel görevden uzaklaştırıldı
Düzce Valiliği: Sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan personel görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Düzce Valiliği, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması sırasında özensiz davranan personel hakkında soruşturma başlatıldığını ve personelin görevden... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T23:46+0300
2025-07-14T23:46+0300
2025-07-14T23:49+0300
düzce valiliği
türki̇ye
hayvan hakları
sokak hayvanları
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Düzce Valiliği'nden yapılan açılamaya göre Duraklar köyünde muhtarlık ve köy sakinleri tarafından çocuklar için tehlike arz ettiği gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine, İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede sahipsiz sokak hayvanları için çalışma yapıldı.Hayvanların toplanması esnasında görevli personelden bazılarının söz konusu görüntülerde sergiledikleri hayvan refahını dikkate almayan kabul edilemez davranışlarının üzüntüyle karşılandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Olayda toplanarak bakımevine götürülen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/zeynep-sonmezin-wta-siralamasi-degisti-milli-tenisci-14-basamak-yukseldi-1097882908.html
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düzce valiliği, hayvan hakları, sokak hayvanları
düzce valiliği, hayvan hakları, sokak hayvanları
Düzce Valiliği: Sahipsiz hayvanların toplanması sırasında özensiz davranan personel görevden uzaklaştırıldı
23:46 14.07.2025 (güncellendi: 23:49 14.07.2025)
Düzce Valiliği, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması sırasında özensiz davranan personel hakkında soruşturma başlatıldığını ve personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Düzce Valiliği'nden yapılan açılamaya göre Duraklar köyünde muhtarlık ve köy sakinleri tarafından çocuklar için tehlike arz ettiği gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine, İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede sahipsiz sokak hayvanları için çalışma yapıldı.
Hayvanların toplanması esnasında görevli personelden bazılarının söz konusu görüntülerde sergiledikleri hayvan refahını dikkate almayan kabul edilemez davranışlarının üzüntüyle karşılandığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince sorumlu idare tarafından yapılan toplama faaliyetinde özensiz davranış gösteren personel hakkında soruşturma başlatılarak görevden el çektirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Olayda toplanarak bakımevine götürülen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu da belirtildi.