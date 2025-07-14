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Zeynep Sönmez'in WTA sıralaması değişti: Milli tenisçi 14 basamak yükseldi
Zeynep Sönmez'in WTA sıralaması değişti: Milli tenisçi 14 basamak yükseldi
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74. sıraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Wimbledon'da 3. tura çıkarak Türk tenis tarihine geçen Zeynep, 14... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
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Wimbledon’da 3. tura çıkarak dikkat çeken Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74. basamağa yükseldi.Türkiye Tenis Federasyonu’nun açıklamasına göre, Zeynep Sönmez WTA sıralamasında 14 basamak yükselerek 74. sıraya geldi. Wimbledon Tenis Turnuvası’nda 3. tura çıkarak büyük bir başarıya imza atan Sönmez, bu başarısıyla kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/zeynep-sonmez-tarih-yaziyor-75-yil-sonra-ilki-basardi-wimbledonda-ucuncu-tura-yukseldi-1097572181.html
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türkiye, wta, kadınlar tenis birliği (wta), kadın tenisçiler birliği (wta), tenis, tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası
türkiye, wta, kadınlar tenis birliği (wta), kadın tenisçiler birliği (wta), tenis, tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası

Zeynep Sönmez'in WTA sıralaması değişti: Milli tenisçi 14 basamak yükseldi

23:03 14.07.2025
© AA / Mustafa YalçınZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74. sıraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Wimbledon'da 3. tura çıkarak Türk tenis tarihine geçen Zeynep, 14 basamak birden atladı.
Wimbledon’da 3. tura çıkarak dikkat çeken Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74. basamağa yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu’nun açıklamasına göre, Zeynep Sönmez WTA sıralamasında 14 basamak yükselerek 74. sıraya geldi. Wimbledon Tenis Turnuvası’nda 3. tura çıkarak büyük bir başarıya imza atan Sönmez, bu başarısıyla kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Zeynep Sönmez 75 yıl sonra ilki başardı, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi: Maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
3 Temmuz, 15:19
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