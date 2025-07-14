https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/zeynep-sonmezin-wta-siralamasi-degisti-milli-tenisci-14-basamak-yukseldi-1097882908.html

Zeynep Sönmez'in WTA sıralaması değişti: Milli tenisçi 14 basamak yükseldi

Zeynep Sönmez'in WTA sıralaması değişti: Milli tenisçi 14 basamak yükseldi

Sputnik Türkiye

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74. sıraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Wimbledon'da 3. tura çıkarak Türk tenis tarihine geçen Zeynep, 14... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T23:03+0300

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wimbledon tenis turnuvası

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Wimbledon’da 3. tura çıkarak dikkat çeken Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74. basamağa yükseldi.Türkiye Tenis Federasyonu’nun açıklamasına göre, Zeynep Sönmez WTA sıralamasında 14 basamak yükselerek 74. sıraya geldi. Wimbledon Tenis Turnuvası’nda 3. tura çıkarak büyük bir başarıya imza atan Sönmez, bu başarısıyla kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/zeynep-sonmez-tarih-yaziyor-75-yil-sonra-ilki-basardi-wimbledonda-ucuncu-tura-yukseldi-1097572181.html

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