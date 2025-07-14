https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/chpden-manavgat-karari-3-ismin-partiden-ihraci-talep-edildi-1097880195.html

CHP'den Manavgat kararı: 3 ismin partiden ihracı talep edildi

CHP'den Manavgat kararı: 3 ismin partiden ihracı talep edildi

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat’taki rüşvet görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, söz konusu süreçte başrol oynadığı... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T19:48+0300

2025-07-14T19:48+0300

2025-07-14T19:52+0300

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CHP, Manavgat'taki rüşvet iddialarına ilişkin üç ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.CHP Sözcüsü Deniz Yücel soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yla önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in parti üyeliklerinin askıya alındığı ve Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.Yücel, ''Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-icin-tutuklama-talebi-1097702747.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), parti, siyasi parti, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, baklava