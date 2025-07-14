https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/chpden-manavgat-karari-3-ismin-partiden-ihraci-talep-edildi-1097880195.html
CHP'den Manavgat kararı: 3 ismin partiden ihracı talep edildi
CHP'den Manavgat kararı: 3 ismin partiden ihracı talep edildi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat’taki rüşvet görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, söz konusu süreçte başrol oynadığı... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T19:48+0300
2025-07-14T19:48+0300
2025-07-14T19:52+0300
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rüşvet teklifi
rüşvetçilik
baklava
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CHP, Manavgat'taki rüşvet iddialarına ilişkin üç ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.CHP Sözcüsü Deniz Yücel soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yla önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in parti üyeliklerinin askıya alındığı ve Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.Yücel, ''Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-icin-tutuklama-talebi-1097702747.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), parti, siyasi parti, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, baklava
cumhuriyet halk partisi (chp), parti, siyasi parti, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, baklava
CHP'den Manavgat kararı: 3 ismin partiden ihracı talep edildi
19:48 14.07.2025 (güncellendi: 19:52 14.07.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat’taki rüşvet görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, söz konusu süreçte başrol oynadığı belirtilen Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
CHP, Manavgat'taki rüşvet iddialarına ilişkin üç ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yla önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in parti üyeliklerinin askıya alındığı ve Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül’ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Yücel, ''Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır” dedi.