https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bakan-tuncun-dem-partiyi-kabul-tarihi-aciklandi-1097878303.html

Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı

Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partisi’nin İmralı gündemli heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de kabul edeceği... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T17:52+0300

2025-07-14T17:52+0300

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türkiye

pkk

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pkk/kck

pkk/pyd

pkk/ypg

pkk fesih kararı

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, DEM Parti’nin İmralı Heyeti'yle 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de bir araya geleceği belirtildi.Görüşmenin, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da yer aldığı heyetle yapılacağı öğrenildi. Söz konusu heyetle 8 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan buluşma, tarafların program yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/dem-parti-imrali-heyeti-ile-adalet-bakani-yilmaz-tunc-gorusmesi-ertelendi-1097687456.html

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dem parti, türkiye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, yılmaz tunç