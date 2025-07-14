https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bakan-tuncun-dem-partiyi-kabul-tarihi-aciklandi-1097878303.html
Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı
Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partisi’nin İmralı gündemli heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de kabul edeceği... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T17:52+0300
2025-07-14T17:52+0300
2025-07-14T18:16+0300
poli̇ti̇ka
dem parti
türkiye
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
pkk fesih kararı
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, DEM Parti’nin İmralı Heyeti'yle 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de bir araya geleceği belirtildi.Görüşmenin, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da yer aldığı heyetle yapılacağı öğrenildi. Söz konusu heyetle 8 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan buluşma, tarafların program yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/dem-parti-imrali-heyeti-ile-adalet-bakani-yilmaz-tunc-gorusmesi-ertelendi-1097687456.html
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dem parti, türkiye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, yılmaz tunç
dem parti, türkiye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, yılmaz tunç
Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı
17:52 14.07.2025 (güncellendi: 18:16 14.07.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partisi’nin İmralı gündemli heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de kabul edeceği açıklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, DEM Parti’nin İmralı Heyeti'yle 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de bir araya geleceği belirtildi.
Görüşmenin, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da yer aldığı heyetle yapılacağı öğrenildi. Söz konusu heyetle 8 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan buluşma, tarafların program yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.