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Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı
Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partisi’nin İmralı gündemli heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de kabul edeceği... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T17:52+0300
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poli̇ti̇ka
dem parti
türkiye
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pkk fesih kararı
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, DEM Parti’nin İmralı Heyeti'yle 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de bir araya geleceği belirtildi.Görüşmenin, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da yer aldığı heyetle yapılacağı öğrenildi. Söz konusu heyetle 8 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan buluşma, tarafların program yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/dem-parti-imrali-heyeti-ile-adalet-bakani-yilmaz-tunc-gorusmesi-ertelendi-1097687456.html
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dem parti, türkiye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, yılmaz tunç
dem parti, türkiye, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, yılmaz tunç

Bakan Tunç'un, DEM Parti'yi kabul tarihi açıklandı

17:52 14.07.2025 (güncellendi: 18:16 14.07.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Demokratik Eşitlik ve Mücadele (DEM) Partisi’nin İmralı gündemli heyetini 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de kabul edeceği açıklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, DEM Parti’nin İmralı Heyeti'yle 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de bir araya geleceği belirtildi.
Görüşmenin, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da yer aldığı heyetle yapılacağı öğrenildi. Söz konusu heyetle 8 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan buluşma, tarafların program yoğunluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
TÜRKİYE
DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüşmesi ertelendi
8 Temmuz, 10:10
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