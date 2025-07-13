https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-geliyor-45-derece-gorulecek-1097847765.html

Yeni haftada kavurucu sıcaklar geliyor: 45 derece görülecek

Yeni haftada kavurucu sıcaklar geliyor: 45 derece görülecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’ye göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Diyarbakır 45, Gaziantep ve Malatya 43 dereceyi görecek. Yağış ise sadece Karadeniz kıyılarında bekleniyor.

2025-07-13T09:52+0300

2025-07-13T09:52+0300

2025-07-13T10:48+0300

yaşam

aşırı sıcaklar

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

gaziantep

batı

diyarbakır

ankara hava durumu

hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097732284_0:128:1887:1189_1920x0_80_0_0_6e1500d4ba46639c9cfe45613cfd5c88.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.Bu hafta hava nasıl olacak?Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MGM, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların artacağı uyarısı yapılırken, özellikle çarşamba gününden itibaren batı illerinde kavurucu sıcaklıkların etkili olacağı belirtiliyor.Bugün bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/meteoroloji-hava-durumu-alarmi-verdi-sicaklik-rekora-kosuyor-saganak-yagis-surprizi-de-var-1097829726.html

doğu karadeniz

gaziantep

batı

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji son hava durumu, diyarbakır hava sıcaklığı, diyarbakır 45 derece, 2025 temmuz hava durumu, gaziantep 43 derece, malatya sıcaklık, marmara rüzgar uyarısı, karadeniz sağanak, ege sıcak hava, meteoroloji uyarısı