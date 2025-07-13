https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-geliyor-45-derece-gorulecek-1097847765.html
Yeni haftada kavurucu sıcaklar geliyor: 45 derece görülecek
Yeni haftada kavurucu sıcaklar geliyor: 45 derece görülecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’ye göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Diyarbakır 45, Gaziantep ve Malatya 43 dereceyi görecek. Yağış ise sadece Karadeniz kıyılarında bekleniyor.
2025-07-13T09:52+0300
2025-07-13T09:52+0300
2025-07-13T10:48+0300
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aşırı sıcaklar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.Bu hafta hava nasıl olacak?Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MGM, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların artacağı uyarısı yapılırken, özellikle çarşamba gününden itibaren batı illerinde kavurucu sıcaklıkların etkili olacağı belirtiliyor.Bugün bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/meteoroloji-hava-durumu-alarmi-verdi-sicaklik-rekora-kosuyor-saganak-yagis-surprizi-de-var-1097829726.html
doğu karadeniz
gaziantep
batı
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meteoroloji son hava durumu, diyarbakır hava sıcaklığı, diyarbakır 45 derece, 2025 temmuz hava durumu, gaziantep 43 derece, malatya sıcaklık, marmara rüzgar uyarısı, karadeniz sağanak, ege sıcak hava, meteoroloji uyarısı
Yeni haftada kavurucu sıcaklar geliyor: 45 derece görülecek
09:52 13.07.2025 (güncellendi: 10:48 13.07.2025)
Batı illerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek, Güney Doğu ise adeta kavrulacak. Diyarbakır 45, Gaziantep 43 dereceyi görecek. Çarşambadan itibaren aşırı sıcaklar Batı illerine de dönüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.
Bu hafta hava nasıl olacak?
Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MGM, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu.
Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların artacağı uyarısı yapılırken, özellikle çarşamba gününden itibaren batı illerinde kavurucu sıcaklıkların etkili olacağı belirtiliyor.
Bugün bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle: