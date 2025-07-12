https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/meteoroloji-hava-durumu-alarmi-verdi-sicaklik-rekora-kosuyor-saganak-yagis-surprizi-de-var-1097829726.html

Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var

Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde termometreler 44 dereceye... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T09:45+0300

2025-07-12T09:45+0300

2025-07-12T09:45+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcak hava

yağış

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Diyarbakır'da 45°C, Gaziantep'te 43°C, Malatya'da 42°C ölçülecek.Bazı bölgelerde yağış bekleniyorKuzey kesimlerde ise farklı bir hava tablosu hakim olacak. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege'de rüzgarın 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumuİstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C civarında seyredecek. İzmir'de 35°C, Ankara’da 37°C, Çankırı'da 40°C, Adana’da 35°C sıcaklık öngörülüyor.En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu’daGüneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşıyor. Diyarbakır 45°C, Siirt 43°C, Mardin 40°C ile Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/kredi-karti-ve-ihtiyac-kredisi-icin-yeni-karar-yapilandirma-ne-zaman-kimleri-kapsiyor-nasil-yapilir-1097829370.html

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