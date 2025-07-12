Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/meteoroloji-hava-durumu-alarmi-verdi-sicaklik-rekora-kosuyor-saganak-yagis-surprizi-de-var-1097829726.html
Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var
Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde termometreler 44 dereceye... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T09:45+0300
2025-07-12T09:45+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
yağış
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097830124_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_301d3fb029a7ceb52890a8a97ccfafb7.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Diyarbakır'da 45°C, Gaziantep'te 43°C, Malatya'da 42°C ölçülecek.Bazı bölgelerde yağış bekleniyorKuzey kesimlerde ise farklı bir hava tablosu hakim olacak. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege'de rüzgarın 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumuİstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C civarında seyredecek. İzmir'de 35°C, Ankara’da 37°C, Çankırı'da 40°C, Adana’da 35°C sıcaklık öngörülüyor.En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu’daGüneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşıyor. Diyarbakır 45°C, Siirt 43°C, Mardin 40°C ile Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/kredi-karti-ve-ihtiyac-kredisi-icin-yeni-karar-yapilandirma-ne-zaman-kimleri-kapsiyor-nasil-yapilir-1097829370.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097830124_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9380a4cae19aa64f2e4e1f84cccfc7da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava dalgası, kavurucu sıcaklar, sağanak yağış, gök gürültülü yağış, hava sıcaklığı, rüzgar uyarısı, bölgesel hava tahmini, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, ankara hava tahmini, 44 derece sıcaklık, termometreler neyi gösterecek, türkiye hava raporu, kuvvetli rüzgar, günlük hava tahmini,
hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava dalgası, kavurucu sıcaklar, sağanak yağış, gök gürültülü yağış, hava sıcaklığı, rüzgar uyarısı, bölgesel hava tahmini, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir sıcaklık, ankara hava tahmini, 44 derece sıcaklık, termometreler neyi gösterecek, türkiye hava raporu, kuvvetli rüzgar, günlük hava tahmini,

Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var

09:45 12.07.2025
© AAMeteoroloji hava durumu
Meteoroloji hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde termometreler 44 dereceye kadar çıkacak. Marmara ve Karadeniz’in bazı illerinde ise sağanak yağışlar bekleniyor. Kuvvetli rüzgar için de uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Diyarbakır'da 45°C, Gaziantep'te 43°C, Malatya'da 42°C ölçülecek.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Kuzey kesimlerde ise farklı bir hava tablosu hakim olacak. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege'de rüzgarın 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumu

İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C civarında seyredecek. İzmir'de 35°C, Ankara’da 37°C, Çankırı'da 40°C, Adana’da 35°C sıcaklık öngörülüyor.

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu’da

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşıyor. Diyarbakır 45°C, Siirt 43°C, Mardin 40°C ile Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alıyor.
Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge hava durumu

Bölge

Hava Durumu

En Yüksek Sıcaklık

Marmara

Parçalı bulutlu, yerel sağanak

30-35°C

Ege

Az bulutlu ve açık

35-39°C

Akdeniz

Az bulutlu ve açık

31-36°C

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık

31-40°C

Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağış

26-37°C

Doğu Anadolu

Az bulutlu, doğusu parçalı

26-42°C

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık

40-45°C

Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
EKONOMİ
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi için yeni karar: Yapılandırma ne zaman, kimleri kapsıyor, nasıl yapılır?
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала