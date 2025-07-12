https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/meteoroloji-hava-durumu-alarmi-verdi-sicaklik-rekora-kosuyor-saganak-yagis-surprizi-de-var-1097829726.html
Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var
Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde termometreler 44 dereceye... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T09:45+0300
2025-07-12T09:45+0300
2025-07-12T09:45+0300
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
yağış
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Diyarbakır'da 45°C, Gaziantep'te 43°C, Malatya'da 42°C ölçülecek.Bazı bölgelerde yağış bekleniyorKuzey kesimlerde ise farklı bir hava tablosu hakim olacak. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege'de rüzgarın 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumuİstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C civarında seyredecek. İzmir'de 35°C, Ankara’da 37°C, Çankırı'da 40°C, Adana’da 35°C sıcaklık öngörülüyor.En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu’daGüneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşıyor. Diyarbakır 45°C, Siirt 43°C, Mardin 40°C ile Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/kredi-karti-ve-ihtiyac-kredisi-icin-yeni-karar-yapilandirma-ne-zaman-kimleri-kapsiyor-nasil-yapilir-1097829370.html
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Meteoroloji hava durumu alarmı verdi: Sıcaklık rekora koşuyor, sağanak yağış sürprizi de var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde termometreler 44 dereceye kadar çıkacak. Marmara ve Karadeniz’in bazı illerinde ise sağanak yağışlar bekleniyor. Kuvvetli rüzgar için de uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları artış gösteriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Diyarbakır'da 45°C, Gaziantep'te 43°C, Malatya'da 42°C ölçülecek.
Bazı bölgelerde yağış bekleniyor
Kuzey kesimlerde ise farklı bir hava tablosu hakim olacak. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege'de rüzgarın 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 12 Temmuz hava durumu
İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30°C civarında seyredecek. İzmir'de 35°C, Ankara’da 37°C, Çankırı'da 40°C, Adana’da 35°C sıcaklık öngörülüyor.
En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu’da
Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaşıyor. Diyarbakır 45°C, Siirt 43°C, Mardin 40°C ile Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alıyor.
Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge hava durumu
Bölge
Hava Durumu
En Yüksek Sıcaklık
Marmara
Parçalı bulutlu, yerel sağanak
30-35°C
Ege
Az bulutlu ve açık
35-39°C
Akdeniz
Az bulutlu ve açık
31-36°C
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık
31-40°C
Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağış
26-37°C
Doğu Anadolu
Az bulutlu, doğusu parçalı
26-42°C
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık
40-45°C