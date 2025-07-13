Sapanca Gölü’nün su seviyesi 30.20 metreye düştü

"Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içilebilir kaynaklarından biri. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölü korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ise gölde maalesef ciddi kayıplara neden olmaktadır. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp, şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir. Tasarruflu kullanım bilincini her bir vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yönetimiyle yüzeye çıkarttığımız alternatif su kaynakları sayesinde göl üzerindeki su stresini hafifletiyoruz. Tüm bunların yanında 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadık. Kaybolan her bir damla, şehrimizin gelecek su ihtiyacı üzerindeki tehdidi artırmakta. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız."