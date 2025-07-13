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Sapanca Gölü’nün su seviyesi 30.20 metreye düştü
Sapanca Gölü’nün su seviyesi 30.20 metreye düştü
Sputnik Türkiye
Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,20 metre seviyesine düştü. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
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Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı.Sapanca Gölü kuruyorSakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz ayında 32,26 metre olan göl seviyesi iki yılda 2 metre 6 santim düştü.Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2023'ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık 1 yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.SASKİ, kentin en büyük içme su kaynağı Sapanca Gölü'nün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz kullanıma karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.Göl neden kuruyor? Yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimiGeçen yıllarda yaz mevsiminin son aylarında ortaya çıkan kuraklık tehdidi, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz kullanımı nedeniyle gölün kıyı kesimlerinden 15 ila 20 metre arasında çekilmeler yaşandı.SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Sapanca Gölü’nün su seviyesi 30.20 metreye düştü

16:20 13.07.2025
© Sakarya Büyükşehir BelediyesiSapanca Gölü’nün su seviyesi 30.20 metreye düştü
Sapanca Gölü’nün su seviyesi 30.20 metreye düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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Sakarya'da kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklık nedeniyle Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,20 metre seviyesine düştü.
Sapanca Gölü'nde son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı.

Sapanca Gölü kuruyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz ayında 32,26 metre olan göl seviyesi iki yılda 2 metre 6 santim düştü.
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 2023'ten bu yana yaşanan ve kentin yaklaşık 1 yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarruflu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.
SASKİ, kentin en büyük içme su kaynağı Sapanca Gölü'nün geleceğini tehdit eden kuraklık ve bilinçsiz kullanıma karşı vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Göl neden kuruyor? Yağış azlığı ve bilinçsiz su tüketimi

Geçen yıllarda yaz mevsiminin son aylarında ortaya çıkan kuraklık tehdidi, beklenen yağışların gelmemesi ve suyun bilinçsiz kullanımı nedeniyle gölün kıyı kesimlerinden 15 ila 20 metre arasında çekilmeler yaşandı.
SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sapanca Gölü, Türkiye'nin sayılı içilebilir kaynaklarından biri. İçme suyu kalitesi ile eşsiz olan gölü korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi ise gölde maalesef ciddi kayıplara neden olmaktadır. Son iki yılda yaşanan 2 metre 6 santimlik su kaybı, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu kayıp, şehrimizin ortalama bir yıllık su tüketimini karşılayabilir. Tasarruflu kullanım bilincini her bir vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yönetimiyle yüzeye çıkarttığımız alternatif su kaynakları sayesinde göl üzerindeki su stresini hafifletiyoruz. Tüm bunların yanında 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybı yaşadık. Kaybolan her bir damla, şehrimizin gelecek su ihtiyacı üzerindeki tehdidi artırmakta. Tasarruflu ve bilinçli kullanım ile Sapanca Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmalıyız."
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