https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/sapanca-icin-ihya-projesi-kacak-yapilar-ve-iskeleler-kalkacak-1096945864.html
Sapanca için 'ihya projesi': Kaçak yapılar ve iskeleler kalkacak
Sapanca için 'ihya projesi': Kaçak yapılar ve iskeleler kalkacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projenin... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T14:37+0300
2025-06-11T14:37+0300
2025-06-11T14:37+0300
türki̇ye
murat kurum
sapanca gölü
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlalleri son bulacak.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek düzenlemeyle Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek.97 iskele kaldırılacakProje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek.İki etap halinde planlanan düzenlemeyle toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.'Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı doğayla buluşturacağız'Bakan Murat Kurum da projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan ise temel unsurun Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmek olduğunu belirtti.Pehlivan, hedeflerinin Bakanlık desteğiyle kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek olduğunu bildirdi.
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türki̇ye
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murat kurum, sapanca gölü, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum, sapanca gölü, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Sapanca için 'ihya projesi': Kaçak yapılar ve iskeleler kalkacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini paylaşıp, "Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemizle gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.
Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlalleri son bulacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek düzenlemeyle Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek.
Proje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek.
İki etap halinde planlanan düzenlemeyle toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.
'Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı doğayla buluşturacağız'
Bakan Murat Kurum da projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sapanca Gölü'müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız."
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan ise temel unsurun Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmek olduğunu belirtti.
Pehlivan, hedeflerinin Bakanlık desteğiyle kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek olduğunu bildirdi.