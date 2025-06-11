https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/sapanca-icin-ihya-projesi-kacak-yapilar-ve-iskeleler-kalkacak-1096945864.html

Sapanca için 'ihya projesi': Kaçak yapılar ve iskeleler kalkacak

Sapanca için 'ihya projesi': Kaçak yapılar ve iskeleler kalkacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılmasıyla göl çevresini rahatlatacak yeni projenin... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T14:37+0300

2025-06-11T14:37+0300

2025-06-11T14:37+0300

türki̇ye

murat kurum

sapanca gölü

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlalleri son bulacak.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek düzenlemeyle Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek.97 iskele kaldırılacakProje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek.İki etap halinde planlanan düzenlemeyle toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.'Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı doğayla buluşturacağız'Bakan Murat Kurum da projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Proje Geliştirme Şube Müdürü Gökhan Pehlivan ise temel unsurun Sapanca Gölü'nün ekolojisini korumak ve içme suyu havzası niteliğini sürdürebilmek olduğunu belirtti.Pehlivan, hedeflerinin Bakanlık desteğiyle kamusal alanda var olan kaçak yapıların önüne geçmek olduğunu bildirdi.

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sapanca gölü

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Sputnik Türkiye

murat kurum, sapanca gölü, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı