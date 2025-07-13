https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerinin-kontrolune-gecti-1097850523.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta iki yerleşim daha Rus askerlerinin kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta iki yerleşim daha Rus askerlerinin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Nikolayevka ve Karl Marks yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T12:34+0300
2025-07-13T12:34+0300
2025-07-13T13:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, operasyon kapsamında ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.220 askerini etkisiz hale getirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, taarruz İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 136 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra Ukrayna askeri sanayi işletmesi ile İHA operatörleri eğitim merkezini vurdu.Rus Silahlı Kuvvetleri, ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sistemlerine ait iki fırlatıcıyı ve bir radar istasyonunu imha etti, Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 215 uçak tipi İHA imha etti.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 663 uçak, 283 helikopter, 69 bin 370 İHA, 616 uçaksavar füze sistemi, 24 bin 201 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 576 çok namlulu roketatar sistemi, 27 bin 294 sahra ve havan topu ile 38 bin 94 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1097808001.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), bilgilendirme
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta iki yerleşim daha Rus askerlerinin kontrolüne geçti
12:34 13.07.2025 (güncellendi: 13:51 13.07.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Nikolayevka ve Karl Marks yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, operasyon kapsamında ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.220 askerini etkisiz hale getirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, taarruz İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 136 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra Ukrayna askeri sanayi işletmesi ile İHA operatörleri eğitim merkezini vurdu.
Rus Silahlı Kuvvetleri, ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sistemlerine ait iki fırlatıcıyı ve bir radar istasyonunu imha etti, Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası ve 215 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna ordusunun toplam teçhizat kaybına ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 663 uçak, 283 helikopter, 69 bin 370 İHA, 616 uçaksavar füze sistemi, 24 bin 201 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 576 çok namlulu roketatar sistemi, 27 bin 294 sahra ve havan topu ile 38 bin 94 adet özel askeri araç imha edildi” denildi.