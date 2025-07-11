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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1097808001.html
Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T12:28+0300
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ukrayna kri̇zi̇
donbass
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rusya
vagner özel askeri şirketi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zelenaya Dolina yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Zelenaya Dolina köyünün tamamında hakimiyeti sağladı.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi. Bombardımanlar sonucunda Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri, askeri hava üsleri, İHA ve insansız hücumbot imalathane ve depoları, cephanelikler, yakıt ve mühimmat depoları ile bölge asker alma merkezleri, Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 8 bin 860'den fazla askerini daha yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/macron-gonulluler-koalisyonu-ulkeleri-ukraynada-hava-ve-deniz-devriyesi-planliyor-1097806582.html
donbass
ukrayna
rusya
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donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, vagner özel askeri şirketi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, vagner özel askeri şirketi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

12:28 11.07.2025 (güncellendi: 12:51 11.07.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor
Rus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zelenaya Dolina yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Zelenaya Dolina köyünün tamamında hakimiyeti sağladı.

Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.

Bombardımanlar sonucunda Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri, askeri hava üsleri, İHA ve insansız hücumbot imalathane ve depoları, cephanelikler, yakıt ve mühimmat depoları ile bölge asker alma merkezleri, Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.

Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 8 bin 860'den fazla askerini daha yitirdi.
French President Emmanuel Macron, right, and Britain's Prime Minister Keir Starmer participate in the so-called Coalition of the willing summit at the Elysee Palace, Thursday, March 27, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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