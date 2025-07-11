https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1097808001.html

Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

Rus ordusu Donbass'ta bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T12:28+0300

2025-07-11T12:28+0300

2025-07-11T12:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

donbass

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

rusya

vagner özel askeri şirketi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Zelenaya Dolina yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda DHC'nin Zelenaya Dolina köyünün tamamında hakimiyeti sağladı.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 6 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi. Bombardımanlar sonucunda Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, savunma sanayisini besleyen enerji tesisleri, askeri hava üsleri, İHA ve insansız hücumbot imalathane ve depoları, cephanelikler, yakıt ve mühimmat depoları ile bölge asker alma merkezleri, Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Ukrayna ordusu, bir hafta içindeki çatışmalarda 8 bin 860'den fazla askerini daha yitirdi.

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donbass

ukrayna

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya, vagner özel askeri şirketi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)