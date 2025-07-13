https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/macron-avrupa-abd-vergilerine-misilleme-onlemlerinin-hazirlanmasini-hizlandiracak-1097846869.html
Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak
Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını duyurdu. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T01:21+0300
2025-07-13T01:21+0300
2025-07-13T01:19+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını belirtti.Macron, "Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Fransa, 1 Ağustos'tan itibaren AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 30 vergi uygulanacağının duyurulmasını kesinlikle onaylamadığını ifade eder" ifadelerine yer verdi.Fransız lider, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.Macron ayrıca, Avrupa Komisyonu ile ABD arasındaki müzakerelerin AB'nin ciddi bir önerisine dayanmasına rağmen bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html
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emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, abd, ab, avrupa, x
emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, abd, ab, avrupa, x
Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını belirtti.
Macron, "Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Fransa, 1 Ağustos'tan itibaren AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 30 vergi uygulanacağının duyurulmasını kesinlikle onaylamadığını ifade eder" ifadelerine yer verdi.
Fransız lider, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.
Macron ayrıca, Avrupa Komisyonu ile ABD arasındaki müzakerelerin AB'nin ciddi bir önerisine dayanmasına rağmen bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.