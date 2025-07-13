Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/macron-avrupa-abd-vergilerine-misilleme-onlemlerinin-hazirlanmasini-hizlandiracak-1097846869.html
Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak
Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını duyurdu. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T01:21+0300
2025-07-13T01:19+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
avrupa birliği
avrupa komisyonu
abd
ab
avrupa
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_cf8858f18749470f7faa64e579c531d5.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını belirtti.Macron, "Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Fransa, 1 Ağustos'tan itibaren AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 30 vergi uygulanacağının duyurulmasını kesinlikle onaylamadığını ifade eder" ifadelerine yer verdi.Fransız lider, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.Macron ayrıca, Avrupa Komisyonu ile ABD arasındaki müzakerelerin AB'nin ciddi bir önerisine dayanmasına rağmen bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html
fransa
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_5b2e1c688b21b5ded02f2ddc6314a427.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, abd, ab, avrupa, x
emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, abd, ab, avrupa, x

Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak

01:21 13.07.2025
© AA / Dursun AydemirFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını belirtti.
Macron, "Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Fransa, 1 Ağustos'tan itibaren AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 30 vergi uygulanacağının duyurulmasını kesinlikle onaylamadığını ifade eder" ifadelerine yer verdi.
Fransız lider, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.
Macron ayrıca, Avrupa Komisyonu ile ABD arasındaki müzakerelerin AB'nin ciddi bir önerisine dayanmasına rağmen bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.
Trump yönetimine 20 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
DÜNYA
Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu
Dün, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала