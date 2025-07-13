https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/macron-avrupa-abd-vergilerine-misilleme-onlemlerinin-hazirlanmasini-hizlandiracak-1097846869.html

Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak

Macron: Avrupa, ABD vergilerine misilleme önlemlerinin hazırlanmasını hızlandıracak

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin ABD tarafından uygulanan gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını duyurdu. 13.07.2025, Sputnik Türkiye

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emmanuel macron

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avrupa birliği

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerine misilleme tedbirleri için hazırlıklarını hızlandıracağını belirtti.Macron, "Avrupa Komisyonu Başkanı ile birlikte Fransa, 1 Ağustos'tan itibaren AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 30 vergi uygulanacağının duyurulmasını kesinlikle onaylamadığını ifade eder" ifadelerine yer verdi.Fransız lider, Avrupa Komisyonu'nun AB'nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.Macron ayrıca, Avrupa Komisyonu ile ABD arasındaki müzakerelerin AB'nin ciddi bir önerisine dayanmasına rağmen bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/trump--meksika-ve-avrupa-birliginden-yapilan-ithalatta-yuzde-30-oraninda-gumruk-vergisi-1097843293.html

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