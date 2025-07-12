https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/rusya-bir-kez-daha-ukraynadaki-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1097835200.html

Rusya, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini bir kez daha vurdu

Rusya, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini bir kez daha vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'nın Lvov, Harkov ve Lutsk kentlerindeki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T12:45+0300

2025-07-12T12:45+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdükleri özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'nın Lvov, Harkov ve Lutsk kentlerindeki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri havalimanının altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ve İHA’lar ile toplu saldırı düzenlediğini bildiren bakanlık, saldırının hedeflerine ulaştığını, belirlenen tüm tesislerin vurulduğunu kaydetti.Açıklamaya göre, cephenin tüm istikametlerinde ilerlemeye devam eden Rus askerleri son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.280 askerini etkisiz hale getirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, taarruz İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 133 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra asker toplama merkezlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası ve 189 uçak tipi İHA imha etti.

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