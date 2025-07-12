https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/rusya-bir-kez-daha-ukraynadaki-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1097835200.html
Rusya, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini bir kez daha vurdu
Rusya, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini bir kez daha vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'nın Lvov, Harkov ve Lutsk kentlerindeki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T12:45+0300
2025-07-12T12:45+0300
2025-07-12T12:52+0300
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rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdükleri özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'nın Lvov, Harkov ve Lutsk kentlerindeki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri havalimanının altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ve İHA’lar ile toplu saldırı düzenlediğini bildiren bakanlık, saldırının hedeflerine ulaştığını, belirlenen tüm tesislerin vurulduğunu kaydetti.Açıklamaya göre, cephenin tüm istikametlerinde ilerlemeye devam eden Rus askerleri son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.280 askerini etkisiz hale getirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, taarruz İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 133 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra asker toplama merkezlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası ve 189 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-uslerini-kinjalla-vurdu-donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-1097740054.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, harkov, lutsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus silahlı kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme, harkov, lutsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus silahlı kuvvetleri
Rusya, Ukrayna’daki askeri sanayi işletmelerini bir kez daha vurdu
12:45 12.07.2025 (güncellendi: 12:52 12.07.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'nın Lvov, Harkov ve Lutsk kentlerindeki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri havalimanının altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ve İHA’lar ile toplu saldırı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdükleri özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'nın Lvov, Harkov ve Lutsk kentlerindeki askeri sanayi işletmelerine ve bir askeri havalimanının altyapısına uzun menzilli hassas silahlar ve İHA’lar ile toplu saldırı düzenlediğini bildiren bakanlık, saldırının hedeflerine ulaştığını, belirlenen tüm tesislerin vurulduğunu kaydetti.
Açıklamaya göre, cephenin tüm istikametlerinde ilerlemeye devam eden Rus askerleri son bir gün içinde Ukrayna ordusunun 1.280 askerini etkisiz hale getirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, taarruz İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 133 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra asker toplama merkezlerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü uçak bombası ve 189 uçak tipi İHA imha etti.