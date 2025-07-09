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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-uslerini-kinjalla-vurdu-donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-1097740054.html
Rus ordusu Ukrayna’daki hava üslerini Kinjal’la vurdu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Rus ordusu Ukrayna’daki hava üslerini Kinjal’la vurdu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki askeri hava üslerinin altyapısına hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait bir yerleşim birimini daha... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T12:38+0300
2025-07-09T12:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
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donbass
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri hava üslerinin altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Tolstoy yerleşim merkezinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1280'den fazla asker, 3 tank ve 2 zırhlı savaş aracı yitirdi.Ayrıca 9 adet güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 226 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/aliyev-ve-pasinyan-yarin-abu-dabide-gorusecek-1097736389.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars

Rus ordusu Ukrayna’daki hava üslerini Kinjal’la vurdu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti

12:38 09.07.2025
© Sputnik / Iliya Pitalev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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Ukrayna’daki askeri hava üslerinin altyapısına hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait bir yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri hava üslerinin altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Tolstoy yerleşim merkezinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.
Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1280'den fazla asker, 3 tank ve 2 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Ayrıca 9 adet güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 226 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
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