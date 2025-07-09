https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/rus-ordusu-ukraynadaki-hava-uslerini-kinjalla-vurdu-donbassta-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-1097740054.html

Rus ordusu Ukrayna’daki hava üslerini Kinjal’la vurdu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Rus ordusu Ukrayna’daki hava üslerini Kinjal’la vurdu: Donbass’ta bir köy daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki askeri hava üslerinin altyapısına hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne ait bir yerleşim birimini daha... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T12:38+0300

2025-07-09T12:38+0300

2025-07-09T12:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

kinjal

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli ‘havadan karaya’ hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri hava üslerinin altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Tolstoy yerleşim merkezinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1280'den fazla asker, 3 tank ve 2 zırhlı savaş aracı yitirdi.Ayrıca 9 adet güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 226 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.

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ukrayna

donbass

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars