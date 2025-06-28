https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/macaristan-basbakani-orban-kievin-natoya-kabulunu-barut-ficisini-tutusturmaya-benzetti-1097416459.html
Macaristan Başbakanı Orban: Kiev'in NATO’ya kabulünü barut fıçısını tutuşturmaya benzetti
Macaristan Başbakanı Orban: Kiev'in NATO’ya kabulünü barut fıçısını tutuşturmaya benzetti
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesinin, Avrupa'da tırmanan gerginlik ortamında barut fıçısını ateşlemek gibi olacağını belirtti. 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T12:02+0300
2025-06-28T12:02+0300
2025-06-28T12:02+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X hesabından yaptığı bir paylaşımda Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesinin, Avrupa'da tırmanan gerginlik ortamında barut fıçısını ateşlemek gibi olacağını ifade etti.Orban, "Ukrayna NATO'da mı? Bu, ertesi gün Rusya ile savaş ve Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelir. Bu arada, AB'nin Ukrayna'yı kabul etme konusundaki pervasız acelesi, cephe hattını Avrupa'nın tam kalbine taşıyacak. Bu diplomasi değil, bu delilik, barut fıçısına kibrit atılamaz" ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı, Avrupa'nın savaş alanına döndürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk NATO Zirvesi 24-25 Haziran'da Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenmişti. Ukrayna meselesi de zirvenin gündemine gelmiş, ancak Vladimir Zelenskiy resmi programa katılmamıştı.Rekor seviyede kısa sonuç bildirgesinde Ukrayna'dan neredeyse hiç bahsedilmemiş, Kiev'e desteğin sürdürülmesinden söz edilmiş, ancak NATO'ya katılma olasılıkları anılmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/nato-genel-sekreteri-rutte-trumpa-baba-diye-hitap-etti-baba-bazen-sert-konusmak-zorunda-kalir-1097329819.html
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macaristan, viktor orban, avrupa, ukrayna, rusya, nato, donald trump, vladimir zelenskiy, hollanda, lahey
macaristan, viktor orban, avrupa, ukrayna, rusya, nato, donald trump, vladimir zelenskiy, hollanda, lahey
Macaristan Başbakanı Orban: Kiev'in NATO’ya kabulünü barut fıçısını tutuşturmaya benzetti
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesinin, Avrupa'da tırmanan gerginlik ortamında barut fıçısını ateşlemek gibi olacağını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X hesabından yaptığı bir paylaşımda Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesinin, Avrupa'da tırmanan gerginlik ortamında barut fıçısını ateşlemek gibi olacağını ifade etti.
Orban, "Ukrayna NATO'da mı? Bu, ertesi gün Rusya ile savaş ve Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelir. Bu arada, AB'nin Ukrayna'yı kabul etme konusundaki pervasız acelesi, cephe hattını Avrupa'nın tam kalbine taşıyacak. Bu diplomasi değil, bu delilik, barut fıçısına kibrit atılamaz" ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı, Avrupa'nın savaş alanına döndürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk NATO Zirvesi 24-25 Haziran'da Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenmişti. Ukrayna meselesi de zirvenin gündemine gelmiş, ancak Vladimir Zelenskiy resmi programa katılmamıştı.
Rekor seviyede kısa sonuç bildirgesinde Ukrayna'dan neredeyse hiç bahsedilmemiş, Kiev'e desteğin sürdürülmesinden söz edilmiş, ancak NATO'ya katılma olasılıkları anılmamıştı.