https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lgs-2025te-719-tam-puan-mebden-iddialara-yanit-geldi-1097835002.html

LGS 2025'te 719 tam puan: MEB'den iddialara yanıt geldi

LGS 2025'te 719 tam puan: MEB'den iddialara yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS'de 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerinden yapılan şaibe iddialarına ilişkin kapsamlı açıklama yaptı... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T12:22+0300

2025-07-12T12:22+0300

2025-07-12T12:22+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puanla birinci olması üzerinden gündeme gelen şaibe iddialarına ilişkin kamuoyuna detaylı açıklama yaptı.'Sınav şeffaf ve titizlikle gerçekleştirildi'MEB, 15 Haziran 2025’te yapılan sınavın, yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerin özverisiyle sorunsuz şekilde uygulandığını belirtti. Bakanlık, sınavın sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluştuğunu, soruların alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlandığını aktardı.544 okuldan 719 birinci: Ölçme ve değerlendirme kurallarına uygunBakanlığın açıklamasında, sınavda ülke genelindeki 544 okuldan toplam 719 öğrencinin tam puan aldığı, bu sonucun da geçmiş yıllardaki uygulamalara uygun şekilde ölçme-değerlendirme ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiği ifade edildi.Bazı basın ve sosyal medya platformlarında dile getirilen, "Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz." ve "Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var." gibi ifadelerin asılsız, mesnetsiz ve bilgi kirliliği içeren söylemler olduğu vurgulandı.Suç duyurusu yapıldıMEB, tüm açıklamalara rağmen yalan ve iftira dolu spekülasyonların sürdüğüne dikkat çekerek, “Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünmelerini tavsiye ederiz.” dedi. Ayrıca, bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

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milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs)