Bakan Kacır: LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne bekliyoruz

LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kayıt yaptırmak üzere Merkezi Yetenek Sınavına bekliyoruz.

TÜBİTAK Fen Lisesi’nde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi veriliyor.

Türkiye’nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkânı,

TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri’nde staj imkânı,

Hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık burs,

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti,

kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler

ve daha pek çok imkan öğrencilerimize sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor.

Başvuru tarihi: 11-16 Temmuz Sınav tarihi: 19 Temmuz