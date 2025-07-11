Türkiye
SON DAKİKA | Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma başlattı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/bakan-kacir-lgsde-yuzde-1lik-dilimde-yer-alan-ogrencilerimizi-tubitak-fen-lisesine-bekliyoruz-1097826280.html
Bakan Kacır: LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne bekliyoruz
Bakan Kacır: LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T21:56+0300
2025-07-11T21:56+0300
dünya
mehmet fatih kacır
liseye geçiş sistemi (lgs)
tübi̇tak
fen lisesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_103254e75e94c015a8ca35e4d3a047fc.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Kacır, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihlerinin 11-16 Temmuz arasında olduğu bilgisini de paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ozel-egitim-kurumlari-yonetmeliginde-degisiklik-resmi-gazetede-yayimlandi-1097826167.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_102:0:851:562_1920x0_80_0_0_d6ca443a1aa8917d57a325b42952570a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet fatih kacır, liseye geçiş sistemi (lgs), tübi̇tak, fen lisesi
mehmet fatih kacır, liseye geçiş sistemi (lgs), tübi̇tak, fen lisesi

Bakan Kacır: LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne bekliyoruz

21:56 11.07.2025
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA
Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavına başvurmaya davet etti.
Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi’ne kayıt yaptırmak üzere Merkezi Yetenek Sınavına bekliyoruz.

TÜBİTAK Fen Lisesi’nde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi veriliyor.

Türkiye’nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkânı,

TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri’nde staj imkânı,

Hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık burs,

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti,

kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler

ve daha pek çok imkan öğrencilerimize sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor.

Başvuru tarihi: 11-16 Temmuz Sınav tarihi: 19 Temmuz

Kacır, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihlerinin 11-16 Temmuz arasında olduğu bilgisini de paylaştı.
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
TÜRKİYE
Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
21:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала