https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/grok-yeniden-kullanima-acildi-yanitlari-degismedi-1097839000.html
Grok yeniden kullanıma açıldı: Yanıtları değişmedi
Grok yeniden kullanıma açıldı: Yanıtları değişmedi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" geçtiğimiz hafta kullanıcılarına verdiği küfürlü ve hakaret içeren yanıtlar nedeniyle kapatılmıştı... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T15:03+0300
2025-07-12T15:03+0300
2025-07-12T15:03+0300
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grok
twitter
cumhuriyet başsavcılığı
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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde kullanılan yapay zeka asistanı Grok, geçtiğimiz hafta kullanıcılarına verdiği suç teşkil edebilecek düzeyde hakaret ve küfür içerikli yanıtlar nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Türkiye'deki kullanıcıların şikayetleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.Grok'un bazı sorulara verdiği cevaplarda “açık hakaret, aşağılayıcı dil ve şiddeti teşvik eden ifadeler” yer aldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Grok, hafta içinde güncelleme alarak tekrar aktif edildi. Ancak kullanıcılar, Grok’un güncelleme sonrası da benzer yanıtlar vermeye devam ettiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/grok-olayinin-ardindan-ilk-istifa-geldi-x-ceosu-linda-yaccarino-gorevi-birakti-1097752970.html
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x, grok, twitter , cumhuriyet başsavcılığı, ankara
x, grok, twitter , cumhuriyet başsavcılığı, ankara
Grok yeniden kullanıma açıldı: Yanıtları değişmedi
Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" geçtiğimiz hafta kullanıcılarına verdiği küfürlü ve hakaret içeren yanıtlar nedeniyle kapatılmıştı. Güncelleme sonrası yeniden aktif edilen Grok, bu kez de beklenen değişimi göstermedi.
Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde kullanılan yapay zeka asistanı Grok, geçtiğimiz hafta kullanıcılarına verdiği suç teşkil edebilecek düzeyde hakaret ve küfür içerikli yanıtlar nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Türkiye'deki kullanıcıların şikayetleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.
Grok'un bazı sorulara verdiği cevaplarda “açık hakaret, aşağılayıcı dil ve şiddeti teşvik eden ifadeler” yer aldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
Grok, hafta içinde güncelleme alarak tekrar aktif edildi. Ancak kullanıcılar, Grok’un güncelleme sonrası da benzer yanıtlar vermeye devam ettiği görüldü.