https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/grok-yeniden-kullanima-acildi-yanitlari-degismedi-1097839000.html

Grok yeniden kullanıma açıldı: Yanıtları değişmedi

Grok yeniden kullanıma açıldı: Yanıtları değişmedi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" geçtiğimiz hafta kullanıcılarına verdiği küfürlü ve hakaret içeren yanıtlar nedeniyle kapatılmıştı... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T15:03+0300

2025-07-12T15:03+0300

2025-07-12T15:03+0300

türki̇ye

x

grok

twitter

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde kullanılan yapay zeka asistanı Grok, geçtiğimiz hafta kullanıcılarına verdiği suç teşkil edebilecek düzeyde hakaret ve küfür içerikli yanıtlar nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Türkiye'deki kullanıcıların şikayetleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.Grok'un bazı sorulara verdiği cevaplarda “açık hakaret, aşağılayıcı dil ve şiddeti teşvik eden ifadeler” yer aldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Grok, hafta içinde güncelleme alarak tekrar aktif edildi. Ancak kullanıcılar, Grok’un güncelleme sonrası da benzer yanıtlar vermeye devam ettiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/grok-olayinin-ardindan-ilk-istifa-geldi-x-ceosu-linda-yaccarino-gorevi-birakti-1097752970.html

türki̇ye

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x, grok, twitter , cumhuriyet başsavcılığı, ankara