https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/grok-olayinin-ardindan-ilk-istifa-geldi-x-ceosu-linda-yaccarino-gorevi-birakti-1097752970.html

Grok olayının ardından ilk istifa geldi: X Ceo'su Linda Yaccarino görevi bıraktı

Grok olayının ardından ilk istifa geldi: X Ceo'su Linda Yaccarino görevi bıraktı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) CEO’su Linda Yaccarino, görevinden ayrıldığını açıkladı. İki yıl süren görev süresinin ardından sosyal medya... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T18:40+0300

2025-07-09T18:40+0300

2025-07-09T18:40+0300

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Grok'un yeni sürümünde meydana gelen küfür olayının ardından X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti.Yaccarino, görev süresi boyunca ifade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X’i 'her şeyin uygulaması' haline getirme misyonunu üstlendiğini ifade etti. Kullanıcı güvenliği, özellikle çocukların korunması ve reklam veren güveninin yeniden sağlanması için kritik adımlar attıklarını vurgulayan Yaccarino, yeniliklerle platformu daha da geliştirdiklerini söyledi.Yeni dönemde X’in, yapay zeka girişimi xAI ile birlikte yeni bir aşamaya geçeceğini belirten Yaccarino, “Dünyanın en yenilikçi ekibiyle bu dönüşüm mümkün oldu. X artık tüm seslere açık dijital bir kent meydanı ve küresel kültürün en güçlü göstergesi” ifadelerini kullandı. Görevini bıraksa da X'te aktif olmaya devam edeceğini kaydeden Yaccarino, platformdaki çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/1097743115.html

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