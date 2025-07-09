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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/grok-olayinin-ardindan-ilk-istifa-geldi-x-ceosu-linda-yaccarino-gorevi-birakti-1097752970.html
Grok olayının ardından ilk istifa geldi: X Ceo'su Linda Yaccarino görevi bıraktı
Grok olayının ardından ilk istifa geldi: X Ceo'su Linda Yaccarino görevi bıraktı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) CEO’su Linda Yaccarino, görevinden ayrıldığını açıkladı. İki yıl süren görev süresinin ardından sosyal medya... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T18:40+0300
2025-07-09T18:40+0300
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linda yaccarino
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Grok'un yeni sürümünde meydana gelen küfür olayının ardından X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti.Yaccarino, görev süresi boyunca ifade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X’i 'her şeyin uygulaması' haline getirme misyonunu üstlendiğini ifade etti. Kullanıcı güvenliği, özellikle çocukların korunması ve reklam veren güveninin yeniden sağlanması için kritik adımlar attıklarını vurgulayan Yaccarino, yeniliklerle platformu daha da geliştirdiklerini söyledi.Yeni dönemde X’in, yapay zeka girişimi xAI ile birlikte yeni bir aşamaya geçeceğini belirten Yaccarino, “Dünyanın en yenilikçi ekibiyle bu dönüşüm mümkün oldu. X artık tüm seslere açık dijital bir kent meydanı ve küresel kültürün en güçlü göstergesi” ifadelerini kullandı. Görevini bıraksa da X'te aktif olmaya devam edeceğini kaydeden Yaccarino, platformdaki çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
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linda yaccarino, twitter , x, elon musk, grok, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası, atatürk'e hakaret, dine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
linda yaccarino, twitter , x, elon musk, grok, hakaret, kadına hakaret, hakaret davası, atatürk'e hakaret, dine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret

Grok olayının ardından ilk istifa geldi: X Ceo'su Linda Yaccarino görevi bıraktı

18:40 09.07.2025
© AP PhotoLinda Yaccarino
Linda Yaccarino - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© AP Photo
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Sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) CEO’su Linda Yaccarino, görevinden ayrıldığını açıkladı. İki yıl süren görev süresinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yaccarino herkese teşekkür etti.
Grok'un yeni sürümünde meydana gelen küfür olayının ardından X CEO’su Linda Yaccarino istifa etti.
Yaccarino, görev süresi boyunca ifade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X’i 'her şeyin uygulaması' haline getirme misyonunu üstlendiğini ifade etti. Kullanıcı güvenliği, özellikle çocukların korunması ve reklam veren güveninin yeniden sağlanması için kritik adımlar attıklarını vurgulayan Yaccarino, yeniliklerle platformu daha da geliştirdiklerini söyledi.
Yeni dönemde X’in, yapay zeka girişimi xAI ile birlikte yeni bir aşamaya geçeceğini belirten Yaccarino, “Dünyanın en yenilikçi ekibiyle bu dönüşüm mümkün oldu. X artık tüm seslere açık dijital bir kent meydanı ve küresel kültürün en güçlü göstergesi” ifadelerini kullandı. Görevini bıraksa da X'te aktif olmaya devam edeceğini kaydeden Yaccarino, platformdaki çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
Grok - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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