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ABD’li analist: Trump 14 Temmuz'da Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklayabilir
ABD’li analist: Trump 14 Temmuz'da Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklayabilir
Sputnik Türkiye
ABD’li analist Greg Sullivan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Temmuz’da Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanacağını açıklayabileceğini belirtti. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T01:24+0300
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dünya
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Pazartesi günü Rusya konusunda önemli bir açıklama yapacağı’ yönündeki sözlerini Bloomberg TV'ye değerlendiren Sullivan, ABD liderinin 14 Temmuz’da Rusya karşıtı yeni yaptırımlar açıklayabileceğini söyledi.Sullivan, “Trump'tan duyabileceğimiz şey, söyleminin devamı veya hatta Rusya'ya yaptırım uygulanması olabilir” dedi.Trump’ın daha önce ‘Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması’ konusunda isteksiz olduğunu, ancak şimdi Kongre'nin baskısı altında buna uymaya ve daha agresif bir politika izlemek zorunda kalacağını vurgulayan Sullivan, "Trump'ın şu anda tam olarak neye karar verdiğini bilmiyoruz, bu nedenle Pazartesi gününü beklemeliyiz” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği demeçte Pazartesi günü Rusya konusunda önemli bir açıklama yapacağını söylemiş ancak içeriğini açıklamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusya-ve-ukrayna-konusunda-bir-seyler-olacak-1097824205.html
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abd, donald trump, rusya, abd kongresi, bloomberg, nbc, yaptırım
abd, donald trump, rusya, abd kongresi, bloomberg, nbc, yaptırım

ABD’li analist: Trump 14 Temmuz'da Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklayabilir

01:24 12.07.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD’li analist Greg Sullivan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Temmuz’da Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanacağını açıklayabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Pazartesi günü Rusya konusunda önemli bir açıklama yapacağı’ yönündeki sözlerini Bloomberg TV'ye değerlendiren Sullivan, ABD liderinin 14 Temmuz’da Rusya karşıtı yeni yaptırımlar açıklayabileceğini söyledi.
Sullivan, “Trump'tan duyabileceğimiz şey, söyleminin devamı veya hatta Rusya'ya yaptırım uygulanması olabilir” dedi.
Trump’ın daha önce ‘Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması’ konusunda isteksiz olduğunu, ancak şimdi Kongre'nin baskısı altında buna uymaya ve daha agresif bir politika izlemek zorunda kalacağını vurgulayan Sullivan, "Trump'ın şu anda tam olarak neye karar verdiğini bilmiyoruz, bu nedenle Pazartesi gününü beklemeliyiz” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği demeçte Pazartesi günü Rusya konusunda önemli bir açıklama yapacağını söylemiş ancak içeriğini açıklamamıştı.
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Trump: Rusya ve Ukrayna konusunda ‘bir şeyler olacak’
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