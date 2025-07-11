https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusya-ve-ukrayna-konusunda-bir-seyler-olacak-1097824205.html
Trump: Rusya ve Ukrayna konusunda ‘bir şeyler olacak’
Trump: Rusya ve Ukrayna konusunda ‘bir şeyler olacak’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya yönelik yeni adımlar atma niyetinde olduğunun sinyalini verdi ancak tam olarak neden bahsettiğini belirtmedi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T19:27+0300
2025-07-11T19:27+0300
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Beyaz Saray’da gazetecilerin ‘Rusya'nın Ukrayna'da sivil bir tesisi vurduğu iddiasını’ sorması üzerine Trump, “Biliyorum. Bir şeylerin olacağını göreceksiniz" diyerek, tam olarak neden bahsettiğini açıklamadı.Trump, 10 Temmuz'da NBC'ye verdiği demeçte, pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapmayı planladığını söylemişti. ABD lideri, ayrıntı vermeyerek, Ukrayna'daki çözümün gidişatından hayal kırıklığına uğradığını yinelemekle yetinmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’nın ABD Başkanı Trump'ın ne demek istediğini anlamak için ABD tarafından yapılacak açıklamayı beklediğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusyaya-iliskin-onemli-aciklama-yapacagiz-1097801963.html
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abd, donald trump, ukrayna, rusya, abd, nbc, dmitriy peskov, kremlin
abd, donald trump, ukrayna, rusya, abd, nbc, dmitriy peskov, kremlin
Trump: Rusya ve Ukrayna konusunda ‘bir şeyler olacak’
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya yönelik yeni adımlar atma niyetinde olduğunun sinyalini verdi ancak tam olarak neden bahsettiğini belirtmedi.
Beyaz Saray’da gazetecilerin ‘Rusya'nın Ukrayna'da sivil bir tesisi vurduğu iddiasını’ sorması üzerine Trump, “Biliyorum. Bir şeylerin olacağını göreceksiniz" diyerek, tam olarak neden bahsettiğini açıklamadı.
Trump, 10 Temmuz'da NBC'ye verdiği demeçte, pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapmayı planladığını söylemişti. ABD lideri, ayrıntı vermeyerek, Ukrayna'daki çözümün gidişatından hayal kırıklığına uğradığını yinelemekle yetinmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’nın ABD Başkanı Trump'ın ne demek istediğini anlamak için ABD tarafından yapılacak açıklamayı beklediğini ifade etmişti.