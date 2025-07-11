https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusya-ve-ukrayna-konusunda-bir-seyler-olacak-1097824205.html

Trump: Rusya ve Ukrayna konusunda ‘bir şeyler olacak’

Trump: Rusya ve Ukrayna konusunda ‘bir şeyler olacak’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya yönelik yeni adımlar atma niyetinde olduğunun sinyalini verdi ancak tam olarak neden bahsettiğini belirtmedi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T19:27+0300

2025-07-11T19:27+0300

2025-07-11T19:25+0300

dünya

abd

donald trump

ukrayna

rusya

abd

nbc

dmitriy peskov

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097803483_0:18:3074:1747_1920x0_80_0_0_c145428872e3bc891077272fd7a0bcb3.jpg

Beyaz Saray’da gazetecilerin ‘Rusya'nın Ukrayna'da sivil bir tesisi vurduğu iddiasını’ sorması üzerine Trump, “Biliyorum. Bir şeylerin olacağını göreceksiniz" diyerek, tam olarak neden bahsettiğini açıklamadı.Trump, 10 Temmuz'da NBC'ye verdiği demeçte, pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapmayı planladığını söylemişti. ABD lideri, ayrıntı vermeyerek, Ukrayna'daki çözümün gidişatından hayal kırıklığına uğradığını yinelemekle yetinmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’nın ABD Başkanı Trump'ın ne demek istediğini anlamak için ABD tarafından yapılacak açıklamayı beklediğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusyaya-iliskin-onemli-aciklama-yapacagiz-1097801963.html

ukrayna

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, rusya, abd, nbc, dmitriy peskov, kremlin