https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/uefa-duyurdu-unlu-futbol-takimi-avrupa-liginden-dusuruldu-1097824437.html

UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü

UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü

Sputnik Türkiye

UEFA, çoklu kulüp sahipliği nedeniyle Crystal Palace’ı UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürdü, yerine Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T19:41+0300

2025-07-11T19:41+0300

2025-07-11T19:41+0300

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olympique lyon

nottingham forest

crystal palace

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UEFA, çoklu kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Crystal Palace ve Olimpik Lyon hakkında karar verdi.İngiltere Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace’ın UEFA Avrupa Ligi’ne katılımı reddedilerek Konferans Ligi’ne düşürüldü. Yerine Premier Lig’i 7. sırada bitiren Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı soruşturma kapsamında, mali gerekçelerle daha önce küme düşürülme cezası alan Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi’ne katılması onaylandı. Lyon’a verilen ligden düşme kararı da 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.

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