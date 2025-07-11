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UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü
UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü
Sputnik Türkiye
UEFA, çoklu kulüp sahipliği nedeniyle Crystal Palace’ı UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürdü, yerine Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T19:41+0300
2025-07-11T19:41+0300
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maç
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olympique lyon
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UEFA, çoklu kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Crystal Palace ve Olimpik Lyon hakkında karar verdi.İngiltere Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace’ın UEFA Avrupa Ligi’ne katılımı reddedilerek Konferans Ligi’ne düşürüldü. Yerine Premier Lig’i 7. sırada bitiren Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı soruşturma kapsamında, mali gerekçelerle daha önce küme düşürülme cezası alan Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi’ne katılması onaylandı. Lyon’a verilen ligden düşme kararı da 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.
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uefa, futbol, maç, tarihi maç, maç yayını, lyon, olympique lyon, nottingham forest, crystal palace
uefa, futbol, maç, tarihi maç, maç yayını, lyon, olympique lyon, nottingham forest, crystal palace

UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü

19:41 11.07.2025
© AAuefa avrupa ligi
uefa avrupa ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA
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UEFA, çoklu kulüp sahipliği nedeniyle Crystal Palace’ı UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürdü, yerine Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı dosyada yer alan Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi'ne katılımı onaylandı. Lyon’a daha önce mali gerekçelerle verilen küme düşme cezası da 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.
UEFA, çoklu kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Crystal Palace ve Olimpik Lyon hakkında karar verdi.
İngiltere Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace’ın UEFA Avrupa Ligi’ne katılımı reddedilerek Konferans Ligi’ne düşürüldü. Yerine Premier Lig’i 7. sırada bitiren Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı.
Aynı soruşturma kapsamında, mali gerekçelerle daha önce küme düşürülme cezası alan Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi’ne katılması onaylandı. Lyon’a verilen ligden düşme kararı da 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.
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