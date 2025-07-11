https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/uefa-duyurdu-unlu-futbol-takimi-avrupa-liginden-dusuruldu-1097824437.html
UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü
UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü
Sputnik Türkiye
UEFA, çoklu kulüp sahipliği nedeniyle Crystal Palace’ı UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürdü, yerine Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T19:41+0300
2025-07-11T19:41+0300
2025-07-11T19:41+0300
spor
uefa
futbol
maç
tarihi maç
maç yayını
lyon
olympique lyon
nottingham forest
crystal palace
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087692642_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_751af41b39276216e0d6ab7a01e2da16.jpg
UEFA, çoklu kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Crystal Palace ve Olimpik Lyon hakkında karar verdi.İngiltere Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace’ın UEFA Avrupa Ligi’ne katılımı reddedilerek Konferans Ligi’ne düşürüldü. Yerine Premier Lig’i 7. sırada bitiren Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı soruşturma kapsamında, mali gerekçelerle daha önce küme düşürülme cezası alan Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi’ne katılması onaylandı. Lyon’a verilen ligden düşme kararı da 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/super-ligde-1-ve-2-haftanin-programi-belli-oldu-maclar-ne-zaman-baslayacak-1097822802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087692642_121:0:769:486_1920x0_80_0_0_242be086adb38e18bfe14255127ffde0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa, futbol, maç, tarihi maç, maç yayını, lyon, olympique lyon, nottingham forest, crystal palace
uefa, futbol, maç, tarihi maç, maç yayını, lyon, olympique lyon, nottingham forest, crystal palace
UEFA duyurdu: Ünlü futbol takımı Avrupa Ligi'nden düşürüldü
UEFA, çoklu kulüp sahipliği nedeniyle Crystal Palace’ı UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düşürdü, yerine Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı. Aynı dosyada yer alan Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi'ne katılımı onaylandı. Lyon’a daha önce mali gerekçelerle verilen küme düşme cezası da 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.
UEFA, çoklu kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Crystal Palace ve Olimpik Lyon hakkında karar verdi.
İngiltere Federasyon Kupası şampiyonu Crystal Palace’ın UEFA Avrupa Ligi’ne katılımı reddedilerek Konferans Ligi’ne düşürüldü. Yerine Premier Lig’i 7. sırada bitiren Nottingham Forest Avrupa Ligi’ne alındı.
Aynı soruşturma kapsamında, mali gerekçelerle daha önce küme düşürülme cezası alan Olimpik Lyon’un ise Avrupa Ligi’ne katılması onaylandı. Lyon’a verilen ligden düşme kararı da 9 Temmuz’da kaldırılmıştı.