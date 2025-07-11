Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu: Maçlar ne zaman başlayacak?
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı açıklandı. Yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep FK - Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. TFF, Avrupa kupalarında yer alacak takımların maç programında değişiklik olabileceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta programını duyurdu.
Sezonun 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray’ın Gaziantep FK'yla oynayacağı maçla başlayacağı duyuruldu. TFF, Avrupa kupalarında yer alacak takımların fikstürlerinde değişiklik olabileceğini belirtti.
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı:
🔹 1. Hafta:
8 Ağustos Cuma
🕤 21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep Stadyumu)
🕤 21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep Stadyumu)
9 Ağustos Cumartesi
🕖 19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
🕤 21.30 | Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
🕤 21.30 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu)
🕖 19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
🕤 21.30 | Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
🕤 21.30 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu)
10 Ağustos Pazar
🕖 19.00 | ikas Eyüpspor - Konyaspor
🕖 19.00 | Çaykur Rizespor - Göztepe (Çaykur Didi Stadyumu)
🕤 21.30 | Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
🕤 21.30 | Kayserispor - Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
🕖 19.00 | ikas Eyüpspor - Konyaspor
🕖 19.00 | Çaykur Rizespor - Göztepe (Çaykur Didi Stadyumu)
🕤 21.30 | Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
🕤 21.30 | Kayserispor - Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
11 Ağustos Pazartesi
🕤 21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor (Papara Park)
🕤 21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor (Papara Park)
🔹 2. Hafta:
15 Ağustos Cuma
🕤 21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük (RAMS Park)
🕤 21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük (RAMS Park)
16 Ağustos Cumartesi
🕖 19.00 | Kocaelispor - Samsunspor (Kocaeli Stadyumu)
🕤 21.30 | Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Alanya Oba Stadyumu)
🕤 21.30 | Göztepe - Fenerbahçe (Gürsel Aksel Stadyumu)
🕖 19.00 | Kocaelispor - Samsunspor (Kocaeli Stadyumu)
🕤 21.30 | Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Alanya Oba Stadyumu)
🕤 21.30 | Göztepe - Fenerbahçe (Gürsel Aksel Stadyumu)
17 Ağustos Pazar
🕖 19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
🕖 19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor (Eryaman Stadyumu)
🕤 21.30 | RAMS Başakşehir - Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
🕤 21.30 | Beşiktaş - ikas Eyüpspor (Tüpraş Stadyumu)
🕖 19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
🕖 19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor (Eryaman Stadyumu)
🕤 21.30 | RAMS Başakşehir - Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
🕤 21.30 | Beşiktaş - ikas Eyüpspor (Tüpraş Stadyumu)
18 Ağustos Pazartesi
🕤 21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
🕤 21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)