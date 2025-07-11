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Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu: Maçlar ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu: Maçlar ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı açıklandı. Yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep FK - Galatasaray... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T18:31+0300
2025-07-11T18:31+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
maç
maç yayını
tff merkez hakem kurulu
tff 1. lig
süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta programını duyurdu.Sezonun 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray’ın Gaziantep FK'yla oynayacağı maçla başlayacağı duyuruldu. TFF, Avrupa kupalarında yer alacak takımların fikstürlerinde değişiklik olabileceğini belirtti.Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı:🔹 1. Hafta:8 Ağustos Cuma🕤 21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep Stadyumu)9 Ağustos Cumartesi🕖 19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)🕤 21.30 | Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)🕤 21.30 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu)10 Ağustos Pazar🕖 19.00 | ikas Eyüpspor - Konyaspor🕖 19.00 | Çaykur Rizespor - Göztepe (Çaykur Didi Stadyumu)🕤 21.30 | Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)🕤 21.30 | Kayserispor - Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)11 Ağustos Pazartesi🕤 21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor (Papara Park)🔹 2. Hafta:15 Ağustos Cuma🕤 21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük (RAMS Park)16 Ağustos Cumartesi🕖 19.00 | Kocaelispor - Samsunspor (Kocaeli Stadyumu)🕤 21.30 | Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Alanya Oba Stadyumu)🕤 21.30 | Göztepe - Fenerbahçe (Gürsel Aksel Stadyumu)17 Ağustos Pazar🕖 19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)🕖 19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor (Eryaman Stadyumu)🕤 21.30 | RAMS Başakşehir - Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)🕤 21.30 | Beşiktaş - ikas Eyüpspor (Tüpraş Stadyumu)18 Ağustos Pazartesi🕤 21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/besiktas-ilk-hazirlik-macinda-kazandi-kartal-st-polteni-2-0-yendi-1097794507.html
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, süper lig
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, maç, maç yayını, tff merkez hakem kurulu, tff 1. lig, süper lig

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu: Maçlar ne zaman başlayacak?

18:31 11.07.2025
© AABugünkü maçlar: Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar: Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı açıklandı. Yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep FK - Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. TFF, Avrupa kupalarında yer alacak takımların maç programında değişiklik olabileceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta programını duyurdu.
Sezonun 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray’ın Gaziantep FK'yla oynayacağı maçla başlayacağı duyuruldu. TFF, Avrupa kupalarında yer alacak takımların fikstürlerinde değişiklik olabileceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı:

🔹 1. Hafta:
8 Ağustos Cuma
🕤 21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep Stadyumu)
9 Ağustos Cumartesi
🕖 19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
🕤 21.30 | Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
🕤 21.30 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu)
10 Ağustos Pazar
🕖 19.00 | ikas Eyüpspor - Konyaspor
🕖 19.00 | Çaykur Rizespor - Göztepe (Çaykur Didi Stadyumu)
🕤 21.30 | Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)
🕤 21.30 | Kayserispor - Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)
11 Ağustos Pazartesi
🕤 21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor (Papara Park)
🔹 2. Hafta:
15 Ağustos Cuma
🕤 21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük (RAMS Park)
16 Ağustos Cumartesi
🕖 19.00 | Kocaelispor - Samsunspor (Kocaeli Stadyumu)
🕤 21.30 | Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Alanya Oba Stadyumu)
🕤 21.30 | Göztepe - Fenerbahçe (Gürsel Aksel Stadyumu)
17 Ağustos Pazar
🕖 19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
🕖 19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor (Eryaman Stadyumu)
🕤 21.30 | RAMS Başakşehir - Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
🕤 21.30 | Beşiktaş - ikas Eyüpspor (Tüpraş Stadyumu)
18 Ağustos Pazartesi
🕤 21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
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