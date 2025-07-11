https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/super-ligde-1-ve-2-haftanin-programi-belli-oldu-maclar-ne-zaman-baslayacak-1097822802.html

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu: Maçlar ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı belli oldu: Maçlar ne zaman başlayacak?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı açıklandı. Yeni sezon, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep FK - Galatasaray... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T18:31+0300

2025-07-11T18:31+0300

2025-07-11T18:31+0300

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 1. ve 2. hafta programını duyurdu.Sezonun 8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray’ın Gaziantep FK'yla oynayacağı maçla başlayacağı duyuruldu. TFF, Avrupa kupalarında yer alacak takımların fikstürlerinde değişiklik olabileceğini belirtti.Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk iki haftalık maç programı:🔹 1. Hafta:8 Ağustos Cuma🕤 21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep Stadyumu)9 Ağustos Cumartesi🕖 19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)🕤 21.30 | Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)🕤 21.30 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu)10 Ağustos Pazar🕖 19.00 | ikas Eyüpspor - Konyaspor🕖 19.00 | Çaykur Rizespor - Göztepe (Çaykur Didi Stadyumu)🕤 21.30 | Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)🕤 21.30 | Kayserispor - Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji Stadyumu)11 Ağustos Pazartesi🕤 21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor (Papara Park)🔹 2. Hafta:15 Ağustos Cuma🕤 21.30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük (RAMS Park)16 Ağustos Cumartesi🕖 19.00 | Kocaelispor - Samsunspor (Kocaeli Stadyumu)🕤 21.30 | Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Alanya Oba Stadyumu)🕤 21.30 | Göztepe - Fenerbahçe (Gürsel Aksel Stadyumu)17 Ağustos Pazar🕖 19.00 | Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)🕖 19.00 | Gençlerbirliği - Antalyaspor (Eryaman Stadyumu)🕤 21.30 | RAMS Başakşehir - Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)🕤 21.30 | Beşiktaş - ikas Eyüpspor (Tüpraş Stadyumu)18 Ağustos Pazartesi🕤 21.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

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